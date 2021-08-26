Hayat Diyanetten midye karides fetvası Helal değildir
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Diyanet'ten midye karides fetvası: Helal değildir

Din İşleri Yüksek Kurulu, kabuklu deniz canlıları midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karidesin helal olmadığına dair fetva yayınladı.

Haber Merkezi Diğer
Midye yemek haram mı? Karides yemek haram mı? Midye yemek günah mı?
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Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan fetvada yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Fetvada balık sınıfına girmeyen kabuklu deniz canlılarının, haram olduğu söylendi.

Karides yemek günah mı?

“Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir” ifadelerinin yer aldığı fetvada şöyle denildi: “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen “deniz hayvanları” ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir.

Midye caiz mi? Midye yemek helal mi, haram mı?
ÖZGÜN
Midye caiz mi? Midye yemek helal mi, haram mı?

Midye yemek haram mı?

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir.”

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