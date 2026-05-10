Murat Ülker yazdı: Gıda ve beslenme vazgeçilmez konumuz

14:1010/05/2026, Pazar
GIDA VE BESLENME VAZGEÇİLMEZ KONUMUZ

“Mutlu et mutlu ol” anlayışıyla gıdayı yalnızca bir sektör değil, insan hayatına dokunan bir sorumluluk alanı olarak gören Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, bu kez dikkatini Türkiye’nin gıda politikalarını masaya yatıran akademik bir çalışmaya çevirdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi akademisyenlerinin BMC Public Health’te yayımlanan “Evaluation and Prioritization of Food Environment Policies in Türkiye Using the Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI)” başlıklı araştırması, Türkiye’de sağlıklı gıda çevresi politikalarının mevcut durumunu ve önceliklerini ortaya koyuyor.

Murat Ülker yazısına şu şekilde devam etti;

Benim için ise hayatımın çoğunu adadığım iştigalim, geçimim ve insanları mutlu etmek imkanım. Mutluetmutluol.

Haliyle bir arkadaşımın ilettiği BMC Public Health Dergisi’nde yayınlanan Evaluation and Prioritization of Food Environment Policies in Türkiye Using the Healthy Food Environment Policy Index Food EPI yani Sağlıklı Gıda Çevresi Politika Endeksi kullanılarak Türkiye’de Gıda Çevresi Politikalarının Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi başlıklı makale dikkatimi çekti; yazarları çoğunluk olarak İzmir Katip Çelebi Üni. Sağlık Bilimleri Fak. Besleme ve Diyetetik Böl. ve farklı öğretim üyeleri ve görevlileri: Gülşah Kaner, Tuba Yalçın, Gamze Yurtdaş Depboylu, Büşra Dönmez, Esila Bayar, Merve Kip.

Araştırmanın başında Prof. Gülşah Kaner, Ireland Uni. Coll. Cork Halk Sağlığı Fak.den Prof. Janas M. Harrington beslenme davranışlarını şekillendiren toplumsal, ticari ve siyasal faktörleri analiz eden FOODPATH projesini başlatan akademisyen de yazarlardan…

Şu anda proje İrlanda, Belçika, İtalya, Hollanda, Polonya ve Türkiye’de başlamış. ERA4Health 22’den fazla ülkede fonlanıyor. Projenin odağı: Beslenme ve fiziksel aktivite üzerinden sağlık eşitsizliklerini azaltmak için TÜBİTAK desteği ile Türkiye araştırması.

18 Nisan 2026’da yayınlanmış makaleye merakla yaklaşırken takıntılı olduğum araştırma ve istatistik prosedürleri konusunda arkadaşlarımdan destek aldım. 2020’den bu yana gıda beslenme konusundaki tüm yazılarımın da size linklerini ekledim. Yazılarıma göz attığınızda Food EPI konusundaki makaleyi niye ilgiyle okuduğumu anlayacaksınız.

AYRICA yazımın sonuna yerli yersiz bilhassa sosyal medyada sorulan gıda ve beslenme konusundaki çeşitli vesilelerle gündeme gelen hatta daha önce de yayınladığım soruları ve cevaplarımı da ekledim.

