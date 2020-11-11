Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı? Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı? sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi 11 Kasım 2020, 17:53 Son Güncelleme: 11 Kasım 2020, 17:59 Yeni Şafak