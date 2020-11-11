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Hayat Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?
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Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?

Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı? sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının "namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?" sorusuna yanıtı şöyle:

  • "Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında, dünyalık bir endişe ile ses çıkararak ağlamak kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz (Mergınanî, el-Hidâye, II, 4,5).
  • Bununla birlikte namazda Allah korkusu, cennet veya cehennemin hatırlanması vb. nedenlerle ağlamak abdesti bozmayacağı gibi namaza da zarar vermez."

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