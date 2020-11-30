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Pişi tarifi: Pişi nasıl yapılır?

Kahvaltılarınızın en keyifli hali: Pişi tarifi

Anadolu'nun en güzel lezzetlerinden olan pişi, kahvaltılarınızın da vazgeçilmezi olacak. Herkesin severek yediği pişinin yapımı da çok kolay. Peki pişi tarifi nedir ve nasıl yapılır? Tarifimizle sizlerleyiz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pişi.
Pişi.

Sadece kahvaltılarda değil çay saatlerinde de tüketilen bu tarifi sizler için hazırladık. Mutfağınızda her daim bulunan malzemelerle yapabileceğiniz pişi tarifini ısrarla yapmanızı öneriyoruz. Kolay gelsin şimdiden...

Pişi.

Pişi tarifi için malzemeler

3 Su Bardağı Beyaz Un

1 Tatlı Kaşığı Toz Maya

1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1/2 (Yarım) Su Bardağı Yoğurt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Süt

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Sıvı Yağ

1 Adet Yumurta

Kızartmak İçin

Yeteri Kadar Sıvı Yağ

Pişi.

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Pişi yapılışı

Hamur için malzemelerin hepsini yoğurma kabına alın ve ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Gerekirse çok az daha un ilave edin ve 1 saat üzerini örtüp ılık bir yerde mayalandırın. Hamuru 5-6 mm kalınlığında açın. Su bardağı çapında bir kalıpla kesin ve ortalarını su şişesi kapağı büyüklüğündeki bir kalıpla kesin. Hamurları kızgın yağa atıp kızarana kadar pişirin. Yanında kahvaltılık ile servis edin.

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Pişi kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

15 dakikada hazırlanan pişi 10 dakikada pişer.

Pişi.

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Pişi kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan pişi kalorisi 319,9.

Pişi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Pişi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7,75 lira.

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