Pişi, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Nerminyazilitas pişi tarifi, mayalı ve mayasız seçenekleriyle nefis yemek tarifleri arasında öne çıkar. Köy usulü pişi tarifi ise özellikle geleneksel yöntemlerle hazırlanan, dışı çıtır, içi yumuşacık olan pişi yapımına odaklanır. Mayalı pişi, daha kabarık ve pofuduk olurken, mayasız pişi ise hızlı ve pratik bir seçenek sunar. Her iki tarif de kahvaltılarda ya da çay saatlerinde lezzetli bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Peki pişi tarifi nedir ve nasıl yapılır? Pişi hamuru nasıl hazırlanır? Malzemeleri neler? Pişi mayalı mı güzel olur mayasız mı? İşte tarifin püf noktaları ve soruların cevapları.
Pişi tarifi denilince akla gelen ilk şey, kahvaltılarda keyifle tüketilen, yumuşacık ve lezzetli bir hamur işi oluyor. Mayalı ve mayasız pişi tarifleri arasında seçim yaparken damak zevkinize ve vaktinize göre karar verebilirsiniz. Nefis yemek tarifleri arasında yer alan köy usulü pişi tarifi ise geleneksel lezzetleri sevenler için idealdir.
Pişi, Türk mutfağının geleneksel hamur işlerinden biri olup, genellikle kahvaltılarda veya çay saatlerinde sıcak sıcak servis edilir. Yapımı oldukça basit olan pişi, mayalı veya mayasız olarak hazırlanabilir ve genellikle kızartılarak pişirilir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz bir pişi tarifi:
Pişi tarifi için malzemeler
- 3 Su Bardağı Beyaz Un
- 1 Tatlı Kaşığı Toz Maya
- 1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker
- 1 Tatlı Kaşığı Tuz
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Yoğurt
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Süt
- 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Sıvı Yağ
- 1 Adet Yumurta
Yeteri Kadar Sıvı Yağ
Pişi yapılışı
Hamur için malzemelerin hepsini yoğurma kabına alın ve ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Gerekirse çok az daha un ilave edin ve 1 saat üzerini örtüp ılık bir yerde mayalandırın. Hamuru 5-6 mm kalınlığında açın. Su bardağı çapında bir kalıpla kesin ve ortalarını su şişesi kapağı büyüklüğündeki bir kalıpla kesin. Hamurları kızgın yağa atıp kızarana kadar pişirin. Yanında kahvaltılık ile servis edin.
Pişi mayalı mı güzel olur mayasız mı?
Pişi kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
15 dakikada hazırlanan pişi 10 dakikada pişer.
Pişi kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan pişi kalorisi 319,9.