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Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan hayatını kaybetti

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan hayatını kaybetti

07:1813/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
DHA
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Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı.

Kızı çağrı yapmıştı

Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu.

Sabah saatlerinde yaşamını yitirdi

Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.


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