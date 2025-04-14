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Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı kızı gözyaşlarıyla anlattı: 'Babamı uyuttular'

Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı kızı gözyaşlarıyla anlattı: 'Babamı uyuttular'

12:2514/04/2025, Pazartesi
IHA
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Balık Ayhan
Balık Ayhan

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan, İstanbul’da nefes darlığı nedeniyle gittiği hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Roman müziğinin önemli isimlerinden Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, Cumartesi günü akşam saatlerinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alındı. Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken, yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor.


Ayhan Küçükboyacı’nın gözü yaşlı kızı Şans Küçükboyacı hastane önünde yaptığı açıklamada, "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum" dedi.




#balık ayhan
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