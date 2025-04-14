Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı kızı gözyaşlarıyla anlattı: 'Babamı uyuttular'

Ayhan Küçükboyacı’nın gözü yaşlı kızı Şans Küçükboyacı hastane önünde yaptığı açıklamada, "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum" dedi.