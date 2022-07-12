Hayat Sağlık hizmeti ihracatında Türkiye liderliğe koşuyor
GENEL SAĞLIK

Sağlık hizmeti ihracatında Türkiye liderliğe koşuyor

Hedef ülke sayısını 60’a yükselten Türkiye, sağlık turizminde özellikle yakın coğrafyanın tercih noktası haline geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık hizmeti ihracatında Türkiye liderliğe koşuyor
Pazarlamanın %70’i devletten.

Ticaret Bakanlığı, bir dizi destek uygulaması ile sağlık sektörünü dış pazarlara açılmaya teşvik ederken, Türkiye, sağlık hizmeti ihracatında liderliğe gidiyor. Bu çerçevede Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla sektöre yönelik bir bilgilendirme toplantısı ve strateji çalıştayı düzenledi. Toplantıya, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar ve Genel Müdürlük yetkilileri ile HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Sektör Komitesi Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, HİB Genel Sekreteri Fatih Özer'in yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

110 MİLYAR DOLARI YAKALARIZ

HİB Yönetim Kurul Üyesi Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, ‘bacasız sanayi’ olan hizmet sektörlerinin, hem istihdam hem de ihracata büyük katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti: "Bugüne kadar ihracat denildiğinde hep mal ihracatı akla gelir, destek ve teşvikler de buna göre verilirdi. Ancak son dönemde sektörümüzün ihtiyaç ve beklentilerine yönelik birçok teşvik ve destek yürürlüğe girdi. HİB olarak bu destekleri sektör geneline duyurarak daha fazla sağlık kuruluşunu dış pazarlara yönlendirmeyi hedefliyoruz. Hem turizm hem de yolcu taşımacılığı sektörlerine kaldıraç etkisi yapan sağlık hizmeti ihracatında sahip olduğumuz teknolojik altyapı, uygun tedavi maliyetleri, ulaşım kolaylığı ve personel kalitesiyle liderlik potansiyeline sahibiz. Açıklanan teşviklerle sektörümüzün kısa sürede 110 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağından şüphemiz yok."

Pazarlamanın %70’i devletten

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, bakanlık olarak hizmet sektörlerine özel önem verdiklerini bildirdi. Kaçar, şunları kaydetti: “Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde büyük bir potansiyeli var. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerinde çok önemli destekleri uygulamaya koyduk. Sağlık kuruluşlarına ve aracı kurumlara, reklam tanıtım ve pazarlama yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım, ürün yerleştirme ve acente komisyonu gibi konularda yüzde 60 oranında devlet desteği bulunuyor. Tescil ve korunma, istihdam, pazara giriş belgeleri, yabancı dil eğitimi, hasta yol giderleri, yurt içi tanıtım ve eğitim, komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası gibi konularda yüzde 60-70 oranında destek veriyoruz.”

Sahte indirim yapanlar yandı Bundan böyle en ucuz fiyat etikette yazacak
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Ürün etiketlerinde yeni dönem başladı. <br><br>
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Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, indirimli satışlarda ve fiyat etiketlerinde uygulanacak kriterleri düzenlemişti.
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Sahte indirimlerin önüne geçmek için etiketlerde artık 2 fiyat olacak. Ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı ve güncel satış fiyatı. <br><br>
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İndirim oranında, son 1 aydaki en düşük fiyat baz alınacak. İndirimli sebze meyvelerde ise bir önceki günün fiyatı yer alacak. <br>
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Bu hususlara ilişkin ispat sorumluluğu, satıcı veya tedarikçiye ait olacak.<br><br>
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Yeni dönemde, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması da zorunlu olacak.
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Ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa, bu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.
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Perakende satılan ürünlerin etiketi; malın veya ambalajının üzerine ya da bulunduğu rafa görünür şekilde konulacak.<br><br>
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Sahte indirim yapanlar yandı Bundan böyle en ucuz fiyat etikette yazacak
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler hayata geçti. İndirim yapılan ürünün son 30 gün içindeki en ucuz fiyatı da etikette yazacak.
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