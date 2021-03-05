Salgın döneminde prostat hastalığına bağlı böbrek yetmezliği vakaları dört kat arttı

Hastaneden virüs kapma korkusu nedeniyle aksayan rutin kontrollerin böbrek yetmezliği vakalarına etkisini ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmada çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Diri tarafından yürütülen araştırmada, prostat hastalığına bağlı böbrek yetmezliği vakalarında dört kat artış yaşandığı ortaya kondu. Hastaların böbrek süzme fonksiyonlarının yüzde 35 kötüleştiği tespit edildi.

5 merkezli klinik araştırma yürütüldü

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) hastaları üzerine klinik araştırma yapan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, pandemi döneminde prostat hastalığına bağlı böbrek yetmezliği vakalarında dört kat artış yaşandığını ortaya koydu. Dr. Diri, pandemi nedeniyle aksayan rutin kontrollerin böbrek yetmezliği vakalarına etkisini ortaya koymak amacıyla İstanbul, Ankara, Konya, Mersin ve Aksaray’da 5 merkezli klinik araştırma yürüttü. Ulaştıkları sonuçlarla ilgili bir grup gazeteciye bilgi veren Diri, şunları söyledi:

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36 aylık takip sonucunda tespit edildi

“Çalışmamızı, pandemi nedeniyle rutin kontrollerine gelemeyen ortalama yaşları 63 olan 410 iyi huylu prostat büyümesi mevcut hastayla yürüttük. Bu doğrultuda hastaların alt üriner sistem semptomları, böbrek fonksiyonları ve işeme sonrası mesanede kalan idrar hacimlerini değerlendirdik. Pandemi öncesi dönemi de kapsayan 36 aylık takip sonucunda; çalışmaya dahil ettiğimiz hastaların ortalama olarak son 12 aydır kontrollerini aksattığını tespit ettik. Takibi aksayan hastalarda prostata bağlı böbrek yetmezliğinin 4 kat arttığı sonucuna ulaşırken, hastaların böbrek fonksiyonlarını gösteren bazı kan değerlerinin de yükseldiğini belirledik.

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Böbrek süzme fonksiyonları yüzde 35 kötüleşti

Takipleri aksayan BPH hastalarının klinikte karşımıza artmış semptomlarla geldiklarini ve bu semptomların artması ve uygun tedavilerin yapılmamış olması nedeniyle böbrek fonksiyonlarında bozulma ile karşı karşıya kaldıklarını gördük. Hastalarımızın pandemi öncesi son kontrollerindeki Uluslararası Prostat Semptom Skoru İndeksi (IPSS) ortalaması 11.7 iken, takip dışı kalan hastaların IPSS skorunun ortalama 18'e kadar yükseldiğini gördük.

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Hastaların aynı zamanda böbrek fonksiyonlarının azaldığı da ortaya çıkarken, böbreğin süzme fonksiyonlarını gösteren kreatin değerlerinin yüzde 35 oranında kötüleştiğine, işeme sonrası mesanede kalan idrar miktarının yüzde 40 oranında arttığına dair veriler elde ettik.

İyi huylu prostat büyümesinde lazer teknolojisi yaygınlaştı

BPH hastalarının böbrek fonksiyonlarının yitirilmemesi için düzenli takipleri büyük önem taşırken, uygun medikal tedaviye rağmen semptomlarının artması durumunda ise cerrahi tedavi seçenekleri devreye giriyor. İyi huylu prostat büyümesinde endoskopik cerrahi tedavi seçeneklerinden altın standart olan Transüretral rezeksiyon dediğimiz mesane tümörünün çıkarılması yönteminin yanına HoLEP yöntemi dediğimiz yüksek lazer teknolojisi ameliyatları da eklendi. Yüksek lazer teknolojisi ameliyatı, endoskopik yöntemle, lazer enerjisi kullanılarak büyümüş prostatın kapsülünden ayrıştırılıp, tümör dokusunun tamamen çıkarılması esasına dayanıyor. Bu sebeple bu ameliyattan sonra prostat büyümesinin tekrarlama durumu yok denecek kadar az oluyor.”