Hayat Set çalışanlarına standart geliyor
KÜLTÜR SANAT

Set çalışanlarına standart geliyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu, sinema sektöründeki yönetmen, sanat yönetmeni, kostüm tasarımcısı ve kostüm tasarım yardımcısı için hazırlanan ulusal meslek standartlarını onayladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için meslek standardı hazırlama çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar 829 ulusal yeterlilik belirleyen MYK, sinema sektöründe yönetmen (Seviye 7), sanat yönetmeni (Seviye 6), kostüm tasarımcısı (Seviye 6) ve kostüm tasarım yardımcısı (Seviye 4) için hazırlanan ulusal meslek standardını kabul etti.

Bilgi, beceri ve yetkinlikler tanımlandı

Söz konusu mesleklerde sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlandığı söz konusu standartlarda, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmak isteyen adayların tabi tutulacağı ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve başarı kriterlerine yer verildi.

Sinema Televizyon Sendikasınca hazırlanan standartlar, bu mesleklerdeki müfredata girdi teşkil edip sınav ve belgelendirme faaliyetlerini düzenleyen ulusal yeterlilik dokümanlarına temel oluşturacak.

"Tehlikeli" mesleklerde önemli aşama alındı

MYK Başkanı Adem Ceylan, yaptığı açıklamada, ulusal meslek standartlarının mesleklerin icra edilebilmesindeki nitelikleri belirlediğini dile getirerek, asgari normları belirlenen mesleklerin niteliğinin de arttığını söyledi.

Kültür, sanat ve tasarım sektöründe meslek standardı hazırlama çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Ceylan, bu alanda uzun mesai saatleri ve ağır çalışma koşullarının olduğuna dikkati çekti.

Kurum olarak iş gücüne nitelik kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Ceylan, "Ulusal meslek standardı belirleme konusunda 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki mesleklerde önemli aşama kaydettik, artık 'az tehlikeli' sınıftaki mesleklere yoğunlaştık" dedi.

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