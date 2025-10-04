Yeni Şafak
Takside unutulmaz an: Bebek aracın içinde dünyaya gözlerini açtı kordon bağı kesildi

09:254/10/2025, Cumartesi
IHA
Taksici Samet Aygün'ün aracında doğan bebeğin sağlık durumu iyi.
Adana’da bir taksi yolculuğu, unutulmaz bir ana sahne oldu. Duraktan gelen acil çağrı üzerine hareket eden şoförün aracına binen hamile kadın hastane yolunda bebeğini dünyaya getirdi. Kordon bağı araçta kesilerek hastaneye alınan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şoför ailenin bundan sonraki taksi yolculuklarından ücret almayacaklarını söyledi.

Taksici Samet Aygün (30), duraktan gelen acil çağrı üzerine Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ne yolcu almaya gitti. Suriyeli Yesen ailesini alan taksici Aygün, onları hastaneye götürmek için yola çıktı. Bu sırada hamile annenin doğum sancısı arttı, ardından da bebek aracın içinde dünyaya geldi. Anne erkek bebek dünyaya getirirken göbek kordonu hastane önünde sağlık ekibi tarafından araçta kesildi. Hastaneye alınan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


GÖBEK KORDONU TAKSİDE KESİLDİ

Yaşadığı olayı anlatan taksici Samet Aygün, "Durakta oturup çay içiyordum. Durağa telefon geldi. Acil olunca bende hemen adrese gittim. Adreste aileyi aldım. Yolda giderken kadın bir anda aracımda doğum yaptı. Bebek sesi geldi, çok tuhaf oldum. Yetiştirdik hastaneye, hemşire göbek kordonunu taksinin içerisinde kesti. Daha sonra içeri aldılar, annenin ve bebeğin de sağlık durumu iyiymiş" dedi.



ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ TAKSİ

Aygün, yaşadığı olaya farklı bir jestle de imza attı. Aygün "Aracım doğan Yesen bebeğe ve ailesine Türk Hava Yolları’nın uyguladığı ücretsiz ulaşım tarifesinin aynısını Evren Taksi olarak uygulayacağız. Yesen bebek ve ailesinden bundan sonra taksi ücreti almayacağız" diye konuştu.


Taksici Samet Aygün


