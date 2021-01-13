Hayat Tarihte bugün Ekmek Karnesi uygulaması başlamıştı
AKTÜEL

Tarihte bugün: Ekmek Karnesi uygulaması başlamıştı

Tarihte bugün 13 Ocak 1942'te "ekmekli karne" uygulaması başlamıştı. Uygulamaya göre mahalle muhtarları hanedeki kişi sayısı kadar karne veriyordu. Kişi başı günlük 375 gr. ekmek alınabiliyordu. Yedi yaşından küçük çocuklara ise bu miktarın yarısı veriliyordu.

Haber Merkezi Diğer
Tarihte Bugün (13 Ocak): Ekmek Karnesi uygulaması başladı.
Tarihte Bugün (13 Ocak): Ekmek Karnesi uygulaması başladı.

Tarihte bugün 13 Ocak 1942'te "ekmekli karne" uygulaması başlamıştı. Uygulamaya göre mahalle muhtarları hanedeki kişi sayısı kadar karne veriyordu. Kişi başı günlük 375 gr. ekmek alınabiliyordu. Yedi yaşından küçük çocuklara ise bu miktarın yarısı veriliyordu.

Türkiye II.Dünya savaşına girmediği halde savaşın sıkıntılarını yakından hissetti. Savaş çıkma ihtimaline karşı erkek nüfusun büyük bir bölümünün silah altına alınması ülkedeki buğday üretimini düşürdü.

Bu nedenle un tüketimini kontrol altına almak için ekmek karnesi uygulamasına karar verildi ve 13 Ocak 1942 tarihinde uygulama başladı. Mahalle muhtarları hanedeki kişi sayısı kadar karne veriyorlardı. Kişi başı günlük 375 gr. ekmek alınabiliyordu. Yedi yaşından küçük çocuklara ise bu miktarın yarısı veriliyordu.

Kişi başına günlük ekmek miktarı şu şekildeydi: 7 yaşından küçük çocuklar için çeyrek ekmek (187,5 gram), 7 yaş üstü için yarım ekmek (375 gram), ağır çalışan işçiler için tam ekmek. (750 gram)

Abone Ol Google News
Sakaryada vahşet

Sakarya'da vahşet

Bir çanta daha var: İçinde insana ait et ve kemik parçaları bulundu.
O dertlendikçe biz de dertlendik

'O dertlendikçe biz de dertlendik'

​Fahrettin Koca için 6 ayda el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı.
Karamollaoğlundan Erdoğanın Asiltürke ziyaretine yorum: Arzu ettiğimiz bir şey

Virüs onların<br>elinden çıktı

Virüs onların
elinden çıktı

​Bill Gates, Soros ve Rockefeller'a koronavirüs suçlaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.