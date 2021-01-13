Tarihte bugün: Ekmek Karnesi uygulaması başlamıştı

Tarihte bugün 13 Ocak 1942'te "ekmekli karne" uygulaması başlamıştı. Uygulamaya göre mahalle muhtarları hanedeki kişi sayısı kadar karne veriyordu. Kişi başı günlük 375 gr. ekmek alınabiliyordu. Yedi yaşından küçük çocuklara ise bu miktarın yarısı veriliyordu.

Türkiye II.Dünya savaşına girmediği halde savaşın sıkıntılarını yakından hissetti. Savaş çıkma ihtimaline karşı erkek nüfusun büyük bir bölümünün silah altına alınması ülkedeki buğday üretimini düşürdü.

Bu nedenle un tüketimini kontrol altına almak için ekmek karnesi uygulamasına karar verildi ve 13 Ocak 1942 tarihinde uygulama başladı. Mahalle muhtarları hanedeki kişi sayısı kadar karne veriyorlardı. Kişi başı günlük 375 gr. ekmek alınabiliyordu. Yedi yaşından küçük çocuklara ise bu miktarın yarısı veriliyordu.

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Kişi başına günlük ekmek miktarı şu şekildeydi: 7 yaşından küçük çocuklar için çeyrek ekmek (187,5 gram), 7 yaş üstü için yarım ekmek (375 gram), ağır çalışan işçiler için tam ekmek. (750 gram)