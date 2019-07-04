Türk Kızılaydan Yemen'deki iç göçmenlere gıda kolisi

Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Aden ve Lahic kentlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle mağdur olan iç göçmenlere 813 gıda kolisi dağıttı.

Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın yaptığı açıklamada, Yemen Kızılayı ile koordinasyon halinde Aden kentindeki Mehram ve Lahic kentindeki Er-Rabat kamplarında yağışlardan etkilenenlere 813 gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

Yemen Kızılayının Aden kenti sorumlusu Ahmed Nasr, Türk Kızılayın ülkedeki çabalarından ve beşinci yılına giren savaşın mağdurlarına, ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlardan övgüyle söz etti.

Nasr, Türk Kızılaya, Türk hükümeti ve halkına Yemen halkına destekleri için teşekkürlerini sundu.

Türkiye, sivil ve hükümete bağlı vakıf ve dernekler aracılığıyla Yemen'in farklı illerinde insani yardımlar yapıyor.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Sudan ve diğer bazı Arap ülkelerinden askerleri bünyesinde savaştıran koalisyonun ikinci büyük gücü BAE'nin, Yemen'de meşru hükümetten bağımsız olarak desteklediği silahlı birlikler üzerinden yürüttüğü çalışmalar ülkedeki krizi daha da derinleştiriyor.

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Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, kısıtlı ilaç ve tıbbi malzeme gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.