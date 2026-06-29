Yeşilçam’ın karizmatik jönüne veda

Yaklaşık 60 yıllık kariyeri boyunca Yeşilçam'ın en önemli jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Kadir İnanır, dün düzenlenen cenaze merasimleriyle uğurlandı. Usta oyuncu için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenledi. Ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası, sanatçının naaşı Ulus Mezarlığı’na defnedildi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki veda törenine katılan yakın dostları ve meslektaşları, usta sanatçıyla ilgili anılarını paylaşarak duygu dolu konuşmalar yaptı. Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada Kadir İnanır'ın hayatı boyunca haksızlıklara karşı durduğunu, adalet ve eşitlik duygusuyla hareket ettiğini anlattı. Kural, “Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine. 'O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız' der dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim…" ifadelerini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy

BİR DEVİR KAPANDI

Törene katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, “Bir devir daha kapandı. Krallarımızı birer birer kaybediyoruz. Kadir Abi sadece ünlü bir oyuncu değil bu ülkenin milli değerlerinden biriydi. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun” derken, Halil Ergün, “Büyük bir insanımız kaybettik. 40-50 yıl kadar bu ülkeye izler bıraktı. Bizi yalnız bıraktı ama… Çok derinlikler bıraktı…” dedi.

KADİR İNANIR BİR EFSANEYDİ

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise "Hepimizin başı sağ olsun. Bir efsanemizi, büyük bir sanatçımızı daha uğurluyoruz. Bugün bizim bir parçamız gidiyor. Onun en büyük ödülü, bugün burada onu uğurlamak için toplanan insanlar” diye konuştu. Kadir İnanır'ın yeğeni, şarkıcı Soner Arıca ise, "Çok karmaşık duygular içerisindeyim. Annemden üç gün sonra dayımı kaybetmek..." açıklamasını yaptı.

YEŞİLÇAM’IN ALTIN DÖNEMİNE VEDA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İnanır’ın cenaze namazına katıldı. İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kadir İnanır'a veda etmek, aslında hayatımızın unutulmaz anılarına ve Yeşilçam'ın altın dönemine veda etmektir" dedi.

HELAL OLSUN KADİR ABİ

Sadece oyunculuğuyla değil, toplumsal meselelerdeki duruşu ve şöhretini vakurla taşımasıyla da milyonların saygısını kazanan usta sanatçı, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 13 Mayıs'ta ileri evre akciğer kanserine bağlı gelişen solunum sıkıntısı ve zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanır, yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından 26 Haziran 2026'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında yaşamını yitirdi.

2013 yılında başlayan barış sürecinde 63 kişilik Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan Kadir İnanır, vefatının ardından sosyal medyada çokça paylaşılan bir röportajında şöyle demişti: “Hiçbir şeye elini ayağını sokmayan pısırık biri olarak mı yaşamalıyım? Tam tersi. ‘Helal olsun Kadir Abi,’ diyecekler; öyle öleceğim.” Ünlü aktör gerçekten de öyle öldü.

KARA GÖZLÜM’LE SİNEMAYA BAŞLADI

Ordu’nun Fatsa ilçesinden Yeşilçam’a uzanan yolculuğunda toplumsal sorunları ele alan filmleri ve tavrıyla hafızalara kazındı. “Yedi Adım Sonra” (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başlayan Kadir İnanır’ın ilk kez başrol oynadığı filmi ise Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Kara Gözlüm" (1970) filmiydi. Kariyeri boyunca 182 filmde rol alan İnanır, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü", "Katırcılar", “Ah Güzel İstanbul” filmleriyle hafızalara kazındı. Özellikle Türkan Şoray’la birlikte oynadığı 1977 yapımı Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Selvi Boylum Al Yazmalım”, gerek oyunculukları gerek müziğiyle unutulmaz yapımlar arasına girdi.







