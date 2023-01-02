Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak olan '2022 Aralık ayı enflasyon verileri' açıklaması 3 Ocak 2022 Salı günü gerçekleştirilecek. Peki, İmam, müezzin, vaiz maaşları 2023 ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Memur maaşı 2023 ne kadar olacak?

Memur maaşı ve emekli zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklama şu şekilde:

"Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız"

Meumur maaşları ile emeklilere yapılacak zam oranı bu ay belli olacak. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak.

Şu anda zam oranı yüzde 15'in üzerine çıkmış durumda ancak asgari ücrete yapılan yüzde 55'e yakın artışın ardından memur ve memur emeklisinin de beklentisi arttı.

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Vatandaşların beklentisi asgari ücretle aynı zammın yani maaşlara yüzde 54'lük bir artışın yapılması yönünde. Ancak asgari ücretliler yılda bir kez; memur ve emekliler ise Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam aldığı için işçiye verilen zammın memur ve emekliye de verilmesi pek mümkün görülmüyor. Kulislerde konuşulan oransa toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte maaş artışlarının yüzde 25 düzeyinde olabileceği yönünde.

Eğer memura yüzde 25 zam verilecek olursa benzer bir artış emeklilerin maaşlarına da yansıyacak. İmam, müezzin ve vaiz maaşları şu şekilde.

İmam maaşı 12.214 TL

Müezzin maaşları 11.214 TL

Vaiz maaşları ise 10.545 TL

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar?

6 bin 7 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı da 7 bin 508 TL'ye gelmiş olacak.

Eğer yüzde 25'lik bir zam gelmesi halinde başlıca yeni memur maaşları şöyle olacak;

Polis memuru 8/1 - 17 bin 183

Uzman doktor 1/4 - 23 bin 566

Öğretmen 1/4 - 15 bin 345

Memur 9/1 (lisans mezunu) - 12 bin 133

İmam Kime Denir?

İmam ya da diğer ismiyle imam hatip, dini bir terimdir. Önder ve lider anlamlarına gelen imam kelimesi günümüzde İslam dinine mensup olan kişilerin camilerde ibadet etmesine liderlik yapar. Din görevlisi olarak da tanımlanabilir. Türkiye’de imamlık mesleği bir kamu hizmeti kapsamındadır. Bu nedenle bütün imamlar birer devlet memuru olarak geçer. Doğal olarak imamlık mesleği özel sektör alanında icra edilemez.

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İmam Ne İş Yapar?

İmam hatiplerin temel görevi günde 5 kere belirli vakitlerde cemaate namaz kıldırmaktır. Bu vakitler sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı şeklindedir. Diğer bir temel vazifeleri ise şöyledir:

Caminin eksiklerini ilgili makamlara bildirmek

Cuma günleri tilavet ve vaaz vermek

Ölen kimselerin cenaze namazlarını kıldırmak

Kur’an-ı Kerim okunmasına öncülük etmek ve öğretmek

Cemaatten gelen merak edilen dini soruları yanıtlamak ve cemaati bilgilendirmek görevleri arasındadır.

Kimler İmam Olabilir?

İmam hatip olmak isteyen kişilerin bazı özelliklere sahip olması beklenir. Bu özelliklerin başında dini konuları araştırmayı seven, öğrenmeyi ve öğretmeyi seve biri olması istenir. Hızlı öğrenme ve ezberleme kabiliyetine sahip olması gerekir. Topluluk önünde Kur’an-ı Kerim okuma becerisine sahip olmalıdır. Ayrıca insanlara güzellikle hitap etmeyi sevmeli ve etkili iletişim becerisine sahip olmalıdır.

Nasıl İmam Olunur?

Türkiye’de imam olmak için temel olarak üç şart vardır. Bunlar;

İmam hatip lisesi ya da ilahiyat fakültesi mezunu olmak DHBT ve KPSS sınavlarından geçerli puan almak Sözlü sınavda başarılı olmak T.C. vatandaşı olmak Yüz kızartıcı suçu olmamak ve ya hüküm giymemiş olmak Kamu haklarından mahrum bulunmamak Askerlikle ilgisi bulunmamak 1 yıl ve üzeri ceza almamış olmak

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