İmsak Saat Kaçta? 2021 İl il İmsak Vakti

Diğer yandan imsak saatleri, Ramazanın her günü içinde, günlerin kısalmasına uzamasına bağlı olarak farklı hesaplanırlar. İllerin 2021 imsakiye takviminde yer alan iftar ve sahur saatlerini alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

İzmir İmsak Saatleri Nedir?

İzmir imsak vakitleri şunlardır:

• İzmir’de Ramazan’ın ilk günü olan 13 Nisan 2021 Salı’da saat 04:48 sahur vakti,

• Ramazanın ilk günü 13 Nisan’da saat 19:55 iftar vakti,

• İzmir için Ramazanın son günü 12 Mayıs 2021 Çarşamba, saat 03:59 sahur vakti,

• 12 Mayıs Çarşamba saat 20:22 iftar vakti olarak belirlenmiştir.

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Ramazan 2021

İstanbul İmsak Saatleri Nedir?

İstanbul imsak vakitleri şu şekildedir:

• 2021 imsak saatleri takvimine göre, İstanbul için 13 Nisan 2021 Salı günü saat 04:34 sahur vakti olarak, saat 19:48 iftar saati olarak belirlenmiştir.

• İstanbul’da Ramazan’ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba itibariyle, saat 03:39’da sahur yapılacak ve saat 20:21’da iftar yapılacaktır.

Ankara İmsak Saatleri Nedir?

Ankara imsak vakitleri hakkında detaylar:

• Ankara’da Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021 Salı gününde, 04:21 sahur saati ve 19:34 iftar saati olarak belirlenmiştir.

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• Ankara’da Ramazanın son günü olacak 12 Mayıs 2021 Çarşamba saat 03:29’da sahur yapılacak ve saat 20:03 iftar vaktine giriş yapılacaktır.

Eskişehir İmsak Saatleri Nedir?

Eskişehir imsak vakitleri şu şekildedir:

• Eskişehir’de ilk sahur saat 04:31’de 2021senesi 13 Nisan tarihinde yapılacaktır.

• Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021’de Eskişehir’de olanlar, ilk iftarı saat 19:42’de yapacaklar.

• Ramazanın son günü, 12 Mayıs 2021 tarihinde Eskişehir için 2021 Ramazanının son sahuru 03:40’da yapılacaktır.

• Ramazanın son günü 12 Mayıs 2021’de saat 20:11’de Eskişehir’de Ramazanın son iftarı yapılacaktır.

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Nevşehir İmsak Saatleri Nedir?

Nevşehir İmsak vakitleri hakkında bilgiler:

• 2021 senesi 13 Nisan’da Nevşehir’de saat 04:18 sahur saatidir.

• 13 Nisan 2021’de Nevşehir’de iftar vakti saat 19:24’üt.

• 12 Mayıs 2021’de Nevşehir’de sahur son kez saat 03:28’de yapılacaktır.

• Nevşehir’de 12 Mayıs 2021’de Ramazanın son iftarı saat 19:52’de yapılacaktır.

Türkiye’de En Erken Oruç Açacak İl

Türkiye’de en erken iftar yapacak il, Hakkari olarak açıklanmıştır. 13 Nisan 2021’de Hakkari’de saat 18:47’de iftar kapsamında, oruç açılacaktır. Hakkari’de 13 Nisan tarihinde ilk sahur saat 03:44’te yapılacaktır. Ramazanın son günü olarak takvime yansıyan 12 Mayıs’ta ise, Hakkari’de iftar saat 19:14 saatinde yapılacaktır.

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Türkiye’de En Geç Oruç Açacak İl

Türkiye’de en geç iftar yapacak il, Edirne olmuştur. Ramazanın il günü olan 13 Nisan 2021’de Edirne’de saat 20:00’da iftar yapılacaktır. Edirne’de Ramazanın ilk günde, ilk sahur ise saat 04:41’de yapılacak. 12 Mayıs 2021’de Ramazanın son gününe gelinmesiyle birlikte, Edirne’de iftar saat 20:32’de yapılacaktır. 12 Mayıs’ta Edirne’de son sahur saati ise 03:45’tir.

İl İl İmsak Saatleri Nasıl Belirleniyor?

İl il imsak vakitlerini belirlemek için her bir ilde gün batımı ve doğumu ile ilişkili saatle ele alınır, ardından şafağın sökmesi ve günün batması gözlemlenerek uygun bir saat tayin edilir. Bu tayin ise iftar ve sahur için farklı yapılır. Gün batmadan önce sahur saati sona erdirilir ve gün batımı ardından ezanla iftar vakti başlatılır. İmsak saatleri, oruç ibadetinin kıstaslarına göre ayarlanır ve imsakiyeye eklenir.