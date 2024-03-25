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İstanbul Seçim Sonuçları ve Oy Oranları yenisafak.com'da olacak! 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi

Türkiye yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidecek. İstanbul yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimlerinin sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. "İstanbul'da kim kazandı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?" gibi soruların yanıtı ve İstanbul seçim sonuçları ilçe ilçe oy oranları yenisafak.com'da...

13:17 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Seçim
Seçim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları 2024 belli oldu. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Büyükşehirlerde hangi partiyi, hangi aday temsil edecek araştırılıyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Büyükşehirlerden aday olan isimlerin aldığı oy oranlarına yenisafak.com seçim ekranında kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

İstanbul Seçim Sonuçları ve Oy Oranları yenisafak.com'da olacak

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. 31 Mart yerel seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.
ve ilçe ilçe oy oranları yenisafak.com'da anlık olarak yayınlanacak.

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçlarına 31 Mart 2024 Pazar günü oy sayımının sona ermesiyle birlikte an be an Yenişafak seçim ekranından ulaşabileceksiniz.

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MURAT KURUM

İYİ PARTİ: MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU

MEMLEKET PARTİSİ: EMRE BERK HACIGÜZELLER

ANAVATAN PARTİSİ: UMUT ÇINAR

DEMOKRATİK SOL PARTİ: NESİM PAKIR

YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET ALTINÖZ

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: ORHAN GÖKDEMİR

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: OSMAN TEKİN

ZAFER PARTİSİ: AZMİ KARAMAHMUTOĞLU

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ZİYA İNCEDERE

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: CİHAN ERDOĞANYILMAZ

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: BURHANETTİN AKTÜRK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: EKREM İMAMOĞLU

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: MUSTAFA AYTAŞ

OCAK PARTİSİ: OSMAN ÇELİK

ADALET BİRLİK PARTİSİ: MUHARREM MUTLU

MİLLET PARTİSİ: HASAN HÜSNÜ GÜNER

MİLLİ YOL PARTİSİ: HÜSEYİN IŞIK

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: İDRİS ŞAHİN

SAADET PARTİSİ: BİROL AYDIN

VATAN PARTİSİ: İBRAHİM OKAN ÖZKAN

BAĞIMSIZ: VEDAT TAYLAN YILDIZ

BAĞIMSIZ: YÜKSEL ÖZDEN

BAĞIMSIZ: ADEM BAYRAKTAR

BAĞIMSIZ: MEMET ALİ AYDOĞMUŞ

BAĞIMSIZ: BURAK EMRE ÇETİN

BAĞIMSIZ: MİRHAT TEKİN BRUSK

BAĞIMSIZ: AHMET SOYTÜRK

BAĞIMSIZ: ORHAN ÇEBİ

BAĞIMSIZ: MERVE KARATAŞ

BAĞIMSIZ: GÜVEN AKICI

BAĞIMSIZ: AHMET BİRİKMEN

BAĞIMSIZ: YAŞAR POLAT

BAĞIMSIZ: HABİP AKSU

BAĞIMSIZ: İSHAK AKBAY

BAĞIMSIZ: HÜLYA KAVUZLU KARAMAN

BAĞIMSIZ: VEDAT ÖZTÜRK

BAĞIMSIZ: GALİP MENTEŞE

BAĞIMSIZ: CEMAL TARANCI

BAĞIMSIZ: POLAT ERDOĞAN

BAĞIMSIZ: FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU

BAĞIMSIZ: HÜSEYİN DURMAZ

BAĞIMSIZ: SENA ELEST AKINCI

BAĞIMSIZ: UĞUR ETLİK

BAĞIMSIZ: ATAKAN BOZYAYLA

BAĞIMSIZ: BİLEN AKPINAR

BAĞIMSIZ: ÖMER KARVAN

BAĞIMSIZ: ABDULLAH ARLİ

SEÇİME KAÇ PARTİ KATILACAK?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.



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