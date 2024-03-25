İstanbul Seçim Sonuçları ve Oy Oranları yenisafak.com'da olacak! 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi

31 Mart yerel seçimlerine 1 haftadan az kaldı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi uyarınca seçime ilişkin süreç işliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre, seçime giden süreçteki önemli tarihlerden biri de seçim yasaklarının başlayacağı tarihtir.YSK'nın takvimine göre seçim propaganda yasağı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylı bilgiler...