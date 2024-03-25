İstanbul Seçim Sonuçları ve Oy Oranları yenisafak.com'da olacak! 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları 2024 belli oldu. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Büyükşehirlerde hangi partiyi, hangi aday temsil edecek araştırılıyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Büyükşehirlerden aday olan isimlerin aldığı oy oranlarına yenisafak.com seçim ekranında kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
İstanbul Seçim Sonuçları ve Oy Oranları yenisafak.com'da olacak
2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçlarına 31 Mart 2024 Pazar günü oy sayımının sona ermesiyle birlikte an be an Yenişafak seçim ekranından ulaşabileceksiniz.
İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MURAT KURUM
İYİ PARTİ: MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
MEMLEKET PARTİSİ: EMRE BERK HACIGÜZELLER
ANAVATAN PARTİSİ: UMUT ÇINAR
DEMOKRATİK SOL PARTİ: NESİM PAKIR
YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET ALTINÖZ
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: ORHAN GÖKDEMİR
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: OSMAN TEKİN
ZAFER PARTİSİ: AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ZİYA İNCEDERE
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: CİHAN ERDOĞANYILMAZ
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: BURHANETTİN AKTÜRK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: EKREM İMAMOĞLU
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: MUSTAFA AYTAŞ
OCAK PARTİSİ: OSMAN ÇELİK
ADALET BİRLİK PARTİSİ: MUHARREM MUTLU
MİLLET PARTİSİ: HASAN HÜSNÜ GÜNER
MİLLİ YOL PARTİSİ: HÜSEYİN IŞIK
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: İDRİS ŞAHİN
SAADET PARTİSİ: BİROL AYDIN
VATAN PARTİSİ: İBRAHİM OKAN ÖZKAN
BAĞIMSIZ: VEDAT TAYLAN YILDIZ
BAĞIMSIZ: YÜKSEL ÖZDEN
BAĞIMSIZ: ADEM BAYRAKTAR
BAĞIMSIZ: MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
BAĞIMSIZ: BURAK EMRE ÇETİN
BAĞIMSIZ: MİRHAT TEKİN BRUSK
BAĞIMSIZ: AHMET SOYTÜRK
BAĞIMSIZ: ORHAN ÇEBİ
BAĞIMSIZ: MERVE KARATAŞ
BAĞIMSIZ: GÜVEN AKICI
BAĞIMSIZ: AHMET BİRİKMEN
BAĞIMSIZ: YAŞAR POLAT
BAĞIMSIZ: HABİP AKSU
BAĞIMSIZ: İSHAK AKBAY
BAĞIMSIZ: HÜLYA KAVUZLU KARAMAN
BAĞIMSIZ: VEDAT ÖZTÜRK
BAĞIMSIZ: GALİP MENTEŞE
BAĞIMSIZ: CEMAL TARANCI
BAĞIMSIZ: POLAT ERDOĞAN
BAĞIMSIZ: FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
BAĞIMSIZ: HÜSEYİN DURMAZ
BAĞIMSIZ: SENA ELEST AKINCI
BAĞIMSIZ: UĞUR ETLİK
BAĞIMSIZ: ATAKAN BOZYAYLA
BAĞIMSIZ: BİLEN AKPINAR
BAĞIMSIZ: ÖMER KARVAN
BAĞIMSIZ: ABDULLAH ARLİ
SEÇİME KAÇ PARTİ KATILACAK?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:
AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.