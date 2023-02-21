Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından İstanbul'da yaşanması beklenen deprem için endişe başladı. İstanbul'da depreme dayanıklığı ile bilinen TOKİ projelerine rağbette yoğunluk yaşanıyor. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk iş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutları yapılmaya devam ediyor. Peki, İstanbul'da TOKİ konut projeleri nerelerde yapılıyor?

TOKİ İSTANBUL’DA NEREYE KONUT YAPACAK?

TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak. 81 ilde en fazla konut İstanbul’a yapılacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa’da 8.650 konut inşaa edilecek.

TOKİ İSTANBUL HANGİ İLÇEDE, KAÇ KONUT YAPILIYOR?

TOKİ İSTANBUL EVLERİ NASIL OLACAK?

* Yerel ve yatay mimari- 5 katı geçmeyecek

* Sıfır atık uyumlu

* Enerji verimli

* İklim dostu malzemeler

* Yenilenebilir enerji sistem

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il yapılıyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.







