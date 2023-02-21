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TOKİ İstanbul
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından İstanbul'da yaşanması beklenen deprem için endişe başladı. İstanbul'da depreme dayanıklığı ile bilinen TOKİ projelerine rağbette yoğunluk yaşanıyor. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk iş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutları yapılmaya devam ediyor. Peki, İstanbul'da TOKİ konut projeleri nerelerde yapılıyor?
TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak. 81 ilde en fazla konut İstanbul’a yapılacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa’da 8.650 konut inşaa edilecek.
* Yerel ve yatay mimari- 5 katı geçmeyecek
* Sıfır atık uyumlu
* Enerji verimli
* İklim dostu malzemeler
* Yenilenebilir enerji sistem
İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il yapılıyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.