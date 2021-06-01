Özgün İstanbulda kafeler ve lokantalar açıldı mı? (1 Haziran 2021)
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İstanbul'da kafeler ve lokantalar açıldı mı? (1 Haziran 2021)

İstanbul'da yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan lokanta, kafe ve kıraathaneler sabah 07.00'dan akşam 21.00'a kadar hizmet verecek. Peki, lokantaların paket servisi ne hangi saatler arasında olacak? İşte ayrıntılar.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda kafeler ve lokantalar açıldı mı? (1 Haziran 2021)
Kafe ve restoranlar açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme takvimi açıklamasının ardından bugün lokanta, kafe ve kıraathaneler belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

KAFE VE LOKANTALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

İstanbul'da yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan lokanta, kafe ve kıraathaneler sabah 07.00'dan akşam 21.00'a kadar hizmet verecek. Beyoğlu'nda sabah saatlerinde itibaren iş yerlerine gelenler de hazırlıklarını ve temizliklerini yaptıktan sonra müşterilerini beklemeye başladı.

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

"HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK BAŞLADIK"

Lokanta sahibi Özcan Arslan, "Dün açıklanan kararla birlikte temizliğimizi yaptık, hazırlığımız da yaptık. Bugün de 'Bismillah' dedik, başladık. Çok memnun kaldık. Biraz daha devam etseydi inanılmaz sıkıntılara düşerdik. İnşallah bir daha kapanma olmaz. İnsanlar tedbirlere riayet ettiği sürece vakaların artacağını düşünmüyorum. Kışa kadar aşılarımız da olacak. Herkes aşılandıktan sonra kışın daha kapanma olacağını düşünmüyorum" dedi.

Köfteci Erol Özel de "İşlerimiz başladı. İyi geçecek inşallah. Pandemi de bitti. Biz de köfterimizi hazırlıyoruz. Daha önce evdeydik. Kapalıydık. Şimdi açıldık. İnşallah işler daha iyi olacak" diye konuştu

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