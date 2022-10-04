John Francis Clauser 2022 Nobel Fizik Ödülü’nün üç sahibinden biri oldu

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum mekaniği ile ilgili çalışmalarıyla bilim insaları Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.

2022 Nobel Fizik Ödülü sahipleri

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün, üç bilim insanına, "dolanık fotonlarla ilgili deneyler, Bell eşitsizliklerinin bozulduğunun gösterilmesi ve kuantum enformasyon biliminde öncülükleri" vesilesiyle verildiği açıklandı. Peki John Francis Clauser kimdir, nereli, kaç yaşında? John Clauser nobel kazandıran çalışması nedir, hangisi?

John Francis Clauser kimdir?

John Francis Clauser, 1 Aralık 1942 tarihinde Pasadena’da doğdu. Amerikalı teorik ve deneysel fizikçi. Kuantum mekaniğinin temellerine, özellikle de Clauser-Horne-Shimony-Holt (CSHS) eşitsizliğine katkılarıyla bilinir.

Clauser, Pasadena, California’da doğdu. 1964’te California Teknoloji Enstitüsü’nden fizik mezunu oldu. Columbia Üniversitesi’nde 1966’da master, 1969’da da doktora yaptı.

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1969’dan 1996’ya kadar ağırlıklı olarak Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı ve California Üniversitesi’nde çalıştı. Mayıs 1975’te Elizabeth Rauscher ve George Weissmann tarafından kurulan, felsefe ve kuantum fiziğini tartışmak için her hafta bir araya gelen, gayri resmi Berkeley Fundamental Fysiks Group üyesiydi.

John Francis Clauser kuantum dolanıklık ve Bell eşitsizliklerinin ihlali çalışması

Clauser, 2010 yılında Alain Aspect ve Anton Zeilinger ile birlikte Wolf Fizik Ödülü aldı. 1972’de Stuart Freedman ile çalıştı. CHSH-Bell teoremi tahminlerinin ilk deneysel testini gerçekleştirdi. Bu dünyanın kuantum dolanıklık ve Bell eşitsizliklerinin ihlalini gösteren ilk deneysel gözlemiydi.

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1974’te Michael Horne ile çalıştı. İlk önce Bell'in Teoreminin genellemesinin bütün yerel gerçekçi doğa teorileri için şiddetli kısıtlamalar getirdiğini gösterdi (örneğin, nesnel yerel teoriler). Bu çalışma Clauser-Horne (CH) eşitsizliğini, yerel gerçekçilik tarafından belirlenen ilk genel deney gerekliliği olarak tanıtıldı.

Aynı zamanda “CH Gelişmeyen varsayım” tanıtılmasıyla CH eşitsizliği CHSH eşitsizliğine indirgendi. Ve bunun üzerine birlikte yapılan deneysel testler de yerel gerçekçiliği de kısıtlamaktadır. Ayrıca 1974’te ışık için sub-Poisson istatistiklerinin ilk gözlemini yaptı (Klasik elektromanyetik alanları için Cauchy-Schwarz eşitsizliğinin ihlali yoluyla). Ve böylece ilk defa, fotonlar için belirgin bir parçacık benzeri karakteri gösterdi. 1976’da CHSH-Bell teoremi tahminleri için dünyanın ikinci deneysel testi gerçekleştirildi.

ÖZGÜN Alain Aspect 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı