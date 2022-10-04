Özgün Alain Aspect 2022 Nobel Fizik Ödülünü kazandı
ÖZGÜN HABERLER

Alain Aspect 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı. Peki Alain Aspect kimdir, nereli kaç yaşında? Alain Aspect hangi çalışmaları yaptı? Alain Aspect hangi çalışması nedeniyle Nobel ödülüne layık görüldü?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Alain Aspect kimdir, nereli kaç yaşında? Alain Aspect hangi çalışmaları yaptı?
Alain Aspect kimdir?

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum mekaniği ile ilgili çalışmalarıyla bilim insaları Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger kazandı. Peki Alain Aspect kimdir, nerelidir? Alain Aspect çalışmaları neler?

Alain Aspect kimdir?

Alain Aspect, 15 Haziran 1947 doğumlu) kuantum dolaşıklık üzerine deneysel çalışmasıyla tanınan bir Fransız fizikçidir. Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger ile birlikte 2022 Nobel Fizik Ödülü'nün üçte birine layık görüldü , "dolaşık fotonlarla yapılan deneyler, Bell eşitsizliklerinin ihlalini tespit ettiği ve kuantum bilgi bilimine öncülük ettiği için" Aspect, Ecole Normale Supérieure de Cachan (ENS Cachan) mezunudur. 1969'da fizikte toplamayı geçti ve yüksek lisans derecesini Université d'Orsay'den aldı. Daha sonra vatani hizmetini yaptı ve Kamerun'da üç yıl öğretmenlik yaptı .

1980'lerin başında, doktora tezi üzerinde çalışırken, Albert Einstein, Boris Podolsky ve Nathan Rosen'in kuantum mekaniğinin reductio ad absurdum'unun yani onun ima edilen uzaklıkta hayaletimsi eylem', aslında iki parçacık keyfi olarak büyük bir mesafe ile ayrıldığında gerçekleşmiş gibi görünüyordu. Dalga fonksiyonları arasında bir korelasyonbir zamanlar alt parçacıklardan biri ölçülmeden önce bozulmayan aynı dalga fonksiyonunun parçası oldukları için kaldılar. Doktorasını 1983 yılında Université Paris-Sud'dan (eski adıyla Université d'Orsay) aldı.

Aspect ayrıca 2008 yılında Heriot-Watt Üniversitesi'nden fahri doktora aldı.

Alain Aspect araştırma neler?

Stuart Freedman ve John Clauser'ın 1972'deki ilk deneyini takiben Aspect'in deneylerinin, Bell'in eşitsizliklerinin CHSH versiyonunda, özellikle bir yerellik kaçağını kapatarak ihlal edildiği tezine daha fazla destek sağladığı düşünülüyordu . Ancak, yerel gerçekçiliğe uygun alternatif açıklamalara izin veren boşluklar bulunduğundan, sonuçları tamamen kesin değildi.

Bell'in eşitsizlikleri üzerine yaptığı çalışmalardan sonra, Aspect nötr atomların lazerle soğutulması çalışmalarına yöneldi ve çoğunlukla Bose-Einstein kondensatları ile ilgili deneylerde yer aldı.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir?
ÖZGÜN
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir?

Yerli otomobil TOGG yollarda

Yerli otomobil TOGG yollarda

​Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı.
Gecenin golünü attı

Gecenin golünü attı

​Hakan Çalhanoğlu, Inter'i Barcelona karşısında öne geçirdi.
Adalet Bakanı Bozdağdan Kılıçdaroğluna başörtüsü tepkisi: Bu bir seçim stratejisi

Görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı.
Sürpriz hediye

Sürpriz hediye

Beckham, Trabzonspor formasıyla poz verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum hakların imdadına biz konuşuyoruz.
Futbola <br>veda edebilir

Futbola
veda edebilir

Ameliyat olan Mesut Özil ile ilgili flaş iddia.

Binali Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu.

​Güreş ağası 1 milyon 17 bin TL'yi katır sırtında taşıdı.

Uzmanlardan uyarı: Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın.

​20 günlük çocuğunun annesini başını duvara vurarak öldürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazluma yardımda bir numarayız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazluma yardımda bir numarayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Mazluma yardımda bir numarayız. Amerika batı falan değil, 1 numara biziz. 'Dünya 5'ten büyüktür' derken de inancımızın bize emrettiği bu anlayışımızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimlerimiz 450 merkezde sürüyor
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimlerimiz 450 merkezde sürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitim, seminer ve çevrim içi etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildiren Erbaş, "Ülkemizin 450 kadar noktasında aile ve dini rehberlik bürolarımızda görev yapan hoca hanım vaizelerimiz, ailelerimizin yaşadığı problemleri, yaptıkları irşat faaliyetleriyle çözmeye gayret ediyorlar. Her bir büromuz bir irşat merkezi olarak çalışmaktadır." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Sapkın akımların küresel güçlerin teşviki ile günden güne yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük saldırı altında olduğunu görüyoruz. Aile yapımıza karşı bu akşam bu kutlu akşamdan, burada ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; milletleri millet yapan güçlü ailelerdir." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.