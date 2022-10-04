Alain Aspect 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum mekaniği ile ilgili çalışmalarıyla bilim insaları Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger kazandı. Peki Alain Aspect kimdir, nerelidir? Alain Aspect çalışmaları neler?

Alain Aspect kimdir?

Alain Aspect, 15 Haziran 1947 doğumlu) kuantum dolaşıklık üzerine deneysel çalışmasıyla tanınan bir Fransız fizikçidir. Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger ile birlikte 2022 Nobel Fizik Ödülü'nün üçte birine layık görüldü , "dolaşık fotonlarla yapılan deneyler, Bell eşitsizliklerinin ihlalini tespit ettiği ve kuantum bilgi bilimine öncülük ettiği için" Aspect, Ecole Normale Supérieure de Cachan (ENS Cachan) mezunudur. 1969'da fizikte toplamayı geçti ve yüksek lisans derecesini Université d'Orsay'den aldı. Daha sonra vatani hizmetini yaptı ve Kamerun'da üç yıl öğretmenlik yaptı .

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1980'lerin başında, doktora tezi üzerinde çalışırken, Albert Einstein, Boris Podolsky ve Nathan Rosen'in kuantum mekaniğinin reductio ad absurdum'unun yani onun ima edilen uzaklıkta hayaletimsi eylem', aslında iki parçacık keyfi olarak büyük bir mesafe ile ayrıldığında gerçekleşmiş gibi görünüyordu. Dalga fonksiyonları arasında bir korelasyonbir zamanlar alt parçacıklardan biri ölçülmeden önce bozulmayan aynı dalga fonksiyonunun parçası oldukları için kaldılar. Doktorasını 1983 yılında Université Paris-Sud'dan (eski adıyla Université d'Orsay) aldı.

Aspect ayrıca 2008 yılında Heriot-Watt Üniversitesi'nden fahri doktora aldı.

Alain Aspect araştırma neler?

Stuart Freedman ve John Clauser'ın 1972'deki ilk deneyini takiben Aspect'in deneylerinin, Bell'in eşitsizliklerinin CHSH versiyonunda, özellikle bir yerellik kaçağını kapatarak ihlal edildiği tezine daha fazla destek sağladığı düşünülüyordu . Ancak, yerel gerçekçiliğe uygun alternatif açıklamalara izin veren boşluklar bulunduğundan, sonuçları tamamen kesin değildi.

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Bell'in eşitsizlikleri üzerine yaptığı çalışmalardan sonra, Aspect nötr atomların lazerle soğutulması çalışmalarına yöneldi ve çoğunlukla Bose-Einstein kondensatları ile ilgili deneylerde yer aldı.