Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda son günlerin en tartışılan gündem maddesi olan Suriyeli sığınmacılar ile kaçak göçmenlerin durumunun ele alınması planlanıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 8 Mayıs Pazartesi (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? 9 MAYIS 2022

Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde bu başlık altında olacaktır.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE HANGİ BAŞLIKLAR OLACAK?

Kabine toplantısının gündeminde; enflasyonla mücadele, gıda fiyatlarındaki artış, koruma altındaki mültecilerin gönüllü geri dönüşü için yürütülen projeler, sınır güvenliği, yurt içi ve dışında terörle mücadelede yürütülen operasyonlar, Rusya –Ukrayna Savaşı ve diğer dış politika konularının yer alması bekleniyor.

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