Özgün Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
ÖZGÜN HABERLER

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Ramazan Bayramı sonrası bu hafta kritik toplantı gerçekleştirilecek. Gündeme dair önemli kararların istişare edileceği toplantının sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta Kabine toplantısı hangi gün saat kaçta gerçekleşecek? Kabine toplantısının bu haftaki gündem maddeleri nedir? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine Toplantısı bu hafta ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı maddeleri neler?
Kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda son günlerin en tartışılan gündem maddesi olan Suriyeli sığınmacılar ile kaçak göçmenlerin durumunun ele alınması planlanıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 8 Mayıs Pazartesi (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? 9 MAYIS 2022

Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde bu başlık altında olacaktır.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE HANGİ BAŞLIKLAR OLACAK?

Kabine toplantısının gündeminde; enflasyonla mücadele, gıda fiyatlarındaki artış, koruma altındaki mültecilerin gönüllü geri dönüşü için yürütülen projeler, sınır güvenliği, yurt içi ve dışında terörle mücadelede yürütülen operasyonlar, Rusya –Ukrayna Savaşı ve diğer dış politika konularının yer alması bekleniyor.

Bir milyon Suriyeli nasıl dönecek?: Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda
GÜNDEM
Bir milyon Suriyeli nasıl dönecek?: Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda
3600 ek göstergede son viraj

3600 ek göstergede son viraj

​Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi.
Ava çıkanlar dikkat

Ava çıkanlar dikkat

​13 bin 500 lira cezası var.
Dünyanın gözü Putinin bugün yapacağı açıklamaya çevrildi

​MSB: Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz.

​Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda.
Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

​Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi.

​15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

​Ehliyetsiz ve alkollü sürücü motosiklete çarptı.

​Kızağını kapan kaymaya koştu.

​Fransa'dan Rafale alan Atina gerilimi tırmandırıyor.

​Birçok Suriyeli iş insanı yatırımlarını Suriye'ye taşıdı.

​Avrupalılar Uzakdoğu yerine Türkiye'ye tercih ediyor.

​TBMM Kütüphanesi binlerce belgeyi barındırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.