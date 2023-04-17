Zaman ve mekânlar, kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesi’ni bu derece değerli kılan en önemli özellik de Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de bu gece hakkında müstakil bir sure vardır ve meali şöyledir:

“Biz onu (Kur’an-ı Kerim’i) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar.” (Kadir 1-5)

Enes b. Mâlik r.a. Rasulullah s.a.v.’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Kadir Gecesi olunca, Cebrail a.s. meleklerden bir cemaat ile iner. Ayakta ibadet eden (namaz kılan) veya oturarak Allah’ı zikreden her kula dua eder ve selam verirler.” (Beyhakî, Şuabü’l-İmân, nr. 3695)

Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

“Kim bütün Ramazan ayı boyunca akşam ve yatsı namazlarını (ve teravihi) cemaatle kılarsa, muhakkak Kadir Gecesi’ne rast gelir ve o gecenin bereketinden büyük pay sahibi olur.” (Beyhaki, Şuabü’l-İman, nr. 3707)

Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

Kadir Gecesi Namazı

Hak dostları namaz borcu olanların bu mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendinin Dualar ve Zikirler kitabında Kadir gecesi namazını şöyle tarif ediyor: Evvelâ iki rekat namaz, her rekatta Fâtiha’dan sonra yedi kere İhlâs-ı şerîf okunacak, selâmdan sonra yetmiş kere istiğfar edilecektir. Sonra yine iki rekat namaz, her rekatta Fâtiha’dan sonra üç kere İhlâs ve selâmdan sonra şu duâ okunacak:

“Dâimâ ayakta ve uyanık olan zâtı tesbih ederim. Dâimâ vâr olan zâtı tesbih ederim. Hiçbir zaman gâfil olmayıp dâimâ muhafaza eden zâtı tesbih ederim. Cömert olup cimrilik yapmayan zâtı tesbih ederim. Cezâlandırmada acele etmeyip merhametle muâmele eden zâtı tesbih ederim. Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın tevfîki iledir. Sen’i tesbih ederim ey Alîm, Sen’i tesbih ederim ey Azîm! Benim pek büyük olan günahlarımı mağfiret eyle!”

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Ramazan'ın 27'nci gecesi, Kadir gecesidir. Kur`an, bu gece Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'e inmeye başlamıştır. Bu geceyi ihyâ etmenin sevabı pek çoktur. Bunlardan biri namazdır. Kadir gecesi namazı nedir? Kadir gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir gecesinde ikişer rekat şeklinde kılınacak dört rekatlık namaz şu şekilde tarif ediliyor:

Evvelâ iki rekat Kadir gecesi namazı için niyet edilecek. Her rekatta Fâtiha’dan sonra yedi kere İhlâs-ı şerîf okunacak. Selâm verdikten sonra yetmiş kere istiğfar (Estağfirullah el-azim) edilecektir.

İstiğfar ettikten sonra iki rekat Kadir gecesi namazı için niyet edilip şu şekilde namaz kılınıyor: Her rekatta Fâtiha’dan sonra üç kere İhlâs ve selâmdan sonra şu duâ okunacak:



