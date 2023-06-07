Karaman haberleri: Karaman'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı

'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü ev hapsi cezası aldı, 2'si de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü ev hapsi cezası aldı, 2'si de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay önce teknik ve fiziki takibe alınan ve telefon görüşmeleriyle de uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.