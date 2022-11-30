Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Bağlarbaşı Mahallesi’nde birçok ikamette eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda şüpheli şahısların ikametleri narkotik madde arama köpekleri ’Zeytin’ ve ’Gölge’ eşliğinde arandı.
Aramalarda 296,35 gram esrar, 122 sentetik ecza grubu hap, 7.35 gram metamfetamin, 1.33 gram skunk maddesi, 1.30 gram sentetik kannabinoid, 1 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkisi yetiştirmek ve üretmek için kurulu vaziyette özel donanımlı ısı ve ışık panelleri, havalandırma sistemleri, hassas terazi, pompalı tüfek, tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Şüphelilerden M.A. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçu ile ilgili gözaltına alınan O.C., E.E., N.B., C.A. ve H.K. hakkında da adli işlem gerçekleştirildi. Gözaltına alınan diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Bayraktepe Mahallesi’ndeki toplam 6 sokakta binalar yan yatmaya yüz tuttu. Çatlamalar, yarıkların oluştuğu binalarda taşıyıcı kolonlar bile birbirinden farklı yönlere hareket etti. Son 1 yılda arttığı belirtilen zemin hareketliliği nedeniyle binalar doğu, batı, güney ve kuzeye yönlerinde yıkılmaya başladı. Bazı binalar arasındaki 4-5 metre uzaklıklar yarım metreye kadar düştü. Vatandaşlar bir çok yere başvurmalarına rağmen kendilerine dönüş yapılmadığını ve korku içinde evlerinde yaşadıklarını söyledi.
Binası yamulan Hasan Kandemir, bölge zemininde aşırı miktarda su olduğunu ifade etti. Yalova Belediyesi’ne başvurduklarını anlatan Kandemir, sonuç alamadıklarını söyledi. Zemindeki suyun evleri kaydırdığını dile getiren Kandemir, “Yılın 12 ayı su akıyor. Belediyeye söylediğimizde geliyorlar bir numune alıyorlar temiz su deyip gidiyorlar. Tamam su temiz de bu su buraya nereden geliyor. Hiçbir bilgi vermiyorlar” diye konuştu.
Kandemir, yaşanan sıkıntının bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. İnsanların hayatlarının tehlikede olduğunu belirten Kandemir, “Yazık günah; ila burada birkaç kişinin ölmesi mi gerekiyor. Bu memlekette birkaç kişi öldükten sonra mı tedbir alınacak. Yıllardır söylüyoruz. Yıllarımız burada geçti ama artık buradan nefret eder duruma geldik, korkuyoruz. Sorarlarsa Yalova’nın merkezindeyiz. 5-10 dakikada iskeleye iniyoruz ama burada titreyerek oturuyoruz, korkuyoruz” diye konuştu.
35 yıldır bölgede yaşayan Mustafa Aygün ise 2012-2013 yılına kadar bölgede bir sıkıntı olmadığını ifade etti. Son 2 ayda hareketliğin arttığını söyleyen Aygün, şöyle konuştu: Yukarıda su depomuz var. Büyük ihtimalle onda çatlak olabilir. Kanalizasyonlarda kırıklar var, o kesin yapılması gerekiyor. Ben burada 5-6 sene önce radya temel yaptım evime. 50 santim kazdığımda 2 saate 10 santim su doldu. Son 2 aydaki su yoğunluğu çok olduğu için patlamalar yaşandı. Ağabeyimin evinde eğim yaklaşık yüzde 20’yi buldu. Hızlı bir şekilde yamuluyor. Çatur, çutur, ayda bir, iki ayda bir, çatlama sesleri yaşanıyor. Duvarlarda kırılma sesleri oluyor. Kapılar şu anda doğru düzgün açılıp kapanmıyor. Zeminde sıkıntı var. 5-6-7 yıl önce başladı. Son 2 sene çok hızlandı. Son 2-3 ayda ağabeyimin binası on santim kaydı” diye konuştu.
Korku mahallesi: Titreyerek oturuyoruz
Yalova merkez Bayraktepe Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 bina, zeminde yaşanan problem nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bina ve yollarda çatlaklar oluşması üzerine 10 ailenin korkarak evlerini terk ettiği binalar adeta Pizza Kulesi'ni andırdı. Gidecek yer bulamayan vatandaşlar ise göçük sesleriyle her an deprem kabusunu yaşıyor.
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Milli Savunma Bakanlığının projesi çerçevesinde yapılan ve kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip 3000 Tonluk Denizaltı Havuzu düzenlenen törenle denize indirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) iş birliğiyle yapımı tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova’daki Hicri Ercili Tersanesi’nde düzenlenen törenle denize indirildi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda hizmet verecek denizaltı havuzu, 28 personel ve 14 denizaltı nöbetçi personelinin 5 gün boyunca ikmal yapmadan barınma kapasitesine sahip olacak.
Havuz, 4 dizel jeneratör ile liman dışında denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilecek. 105 metre uzunluğa, 25,1 metre genişliğe ve 19,95 metre yüksekliğe sahip yapının denize indirme töreninde açıklamalarda bulunan ASFAT Proje Sorumlusu Bedrettin Karaçorlu, önemli bir günü yaşadıklarını ifade etti. Projenin stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Karaçorlu, denizaltı havuzunun boş ağırlığının 4 bin ton olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
3 bin tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. Diğer havuzlardan ayıran çok fazla özellik var. İçerdiği özellikler nedeniyle dünyada başka bir örneği yok. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem üzerine bir çatımız var hem de başında ve sonunda giyotin kapılarımız var. Bu bize havuzlanan unsurların iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımlarını ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerini herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanı sağlıyor.
Çatı üzerindeki kaplamanın Avrupa standartlarında yalıtkanlığına sahip olduğunu ifade eden Karaçorlu, denizaltı havuzunun NATO standartlarına uygun yapıldığını belirterek, “Türk loyduyla beraber kontrol edildi. Bu havuzu diğer havuzlardan ayıran özelliklerden bir tanesi açık denizlerde havuzlama kapasitesine sahip. 100 nat rüzgar hızı, yani yüksek bir rüzgar hızında bile stabilizesinde herhangi bir değişiklik yok.
Ağırlık olarak Gölcük’teki donanmada kullanılacak. Boyu 105, yüksekliği 19, genişliği 25 metre, maksimum dalış derinliği 16,5 metre. Bu derinliğe 75 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. İçerisinde çok önemli elektronik otomasyon sistemleri var. Bunlardan birkaçı gemi merkezleme sistemi, reflection sistemi, su altı görüntüleme sistemi.
Bunların hepsi havuzlanan denizaltı ve gemi güvenliği için önemli olan sistemler. Bu yıl içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. Mavi Vatan hedefine bizi bir adım daha yaklaştıracağını hedefliyoruz diye konuştu.
Yalova’da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi
Yalova’da kendi sınıfında dünyada tek denizaltı havuzu denize indirildi
Milli Savunma Bakanlığının projesi çerçevesinde yapılan ve kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip "3000 Tonluk Denizaltı Havuzu" düzenlenen törenle denize indirildi. Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) iş birliğiyle yapımı tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova'daki Hicri Ercili Tersanesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda hizmet verecek denizaltı havuzu, 28 personel ve 14 denizaltı nöbetçi personelinin 5 gün boyunca ikmal yapmadan barınma kapasitesine sahip olacak.