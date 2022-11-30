Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

35 yıldır bölgede yaşayan Mustafa Aygün ise 2012-2013 yılına kadar bölgede bir sıkıntı olmadığını ifade etti. Son 2 ayda hareketliğin arttığını söyleyen Aygün, şöyle konuştu: Yukarıda su depomuz var. Büyük ihtimalle onda çatlak olabilir. Kanalizasyonlarda kırıklar var, o kesin yapılması gerekiyor. Ben burada 5-6 sene önce radya temel yaptım evime. 50 santim kazdığımda 2 saate 10 santim su doldu. Son 2 aydaki su yoğunluğu çok olduğu için patlamalar yaşandı. Ağabeyimin evinde eğim yaklaşık yüzde 20’yi buldu. Hızlı bir şekilde yamuluyor. Çatur, çutur, ayda bir, iki ayda bir, çatlama sesleri yaşanıyor. Duvarlarda kırılma sesleri oluyor. Kapılar şu anda doğru düzgün açılıp kapanmıyor. Zeminde sıkıntı var. 5-6-7 yıl önce başladı. Son 2 sene çok hızlandı. Son 2-3 ayda ağabeyimin binası on santim kaydı” diye konuştu.