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Kızılırmak Deltası'ndaki taşkın korkuttu

Kızılırmak Deltası'nın nasıl oluştuğu, ne zaman oluştuğu ve nerede olduğu oldukça merak ediliyor. Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nden beslenen ve tahliye çıkışı kapalı tutulan Düden Kanalı'nın her yağışta taşmasıyla Doğanca Mahallesi'ndeki tarım arazileri ile evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalıyor. Tahsin Pezek (56),"Yağışlardan dolayı kanal taşıyor, mahallemiz su altında kalıyor. Uyku uyuyamaz hale geldik" dedi. Kızılırmak deltası nasıl oluştu? Kızılırmak Deltası ne zaman oluştu? Kızılırmak Deltası nerede? İşte haberimizin detayları...

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Kızılırmak deltası nasıl oluştu? Kızılırmak Deltası ne zaman oluştu? Kızılırmak Deltası nerede?
Kızılırmak deltası nasıl oluştu? Kızılırmak Deltası ne zaman oluştu? Kızılırmak Deltası nerede?

Son zamanlarda Kızılırmak Deltası'nın nerede olduğu. nasıl oluştuğu ve ne zaman oluştuğu sıkça sorulan sorular arasında. Sizler için Kızılırmak Deltası hakkında detyalı bir haber oluşturduk. Haberimiz sizlerle... Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda kalan Bafra ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi halkı, taşkınlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Kızılırmak Nehri'nden beslenen ve tahliye çıkışı kapalı tutulan Düden Kanalı'nın, her yağışta taşması ile mahalledeki tarım arazileri ile evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalıyor. Mahalleli, taşkın sorununa bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Doğanca Mahallesi Muhtarı Temel Kaya, ova suyunun mahallede toplandığını belirterek, "Kanal taşması sorununu sürekli yaşıyoruz. Bu alan kuş cenneti, kabul ediyoruz ama bizde burada yaşıyoruz. Burada hem kuşlara hem de çiftçilere zarar veriliyor" dedi.

Kızılırmak deltası nasıl oluştu? Kızılırmak Deltası ne zaman oluştu? Kızılırmak Deltası nerede?
Kızılırmak deltası nasıl oluştu? Kızılırmak Deltası ne zaman oluştu? Kızılırmak Deltası nerede?

'Mağdur durumdayız'

Çok mağdur olduklarını belirten Tahsin Pezek ise, "Bunca yıldır bu seneki kadar büyük bir zarar görmedik. Hayvanlarımız çok mağdur durumda kaldı. Kuş Cenneti'nden dolayı buraya gelen suyu, denize açamıyoruz. Fener Boğazı ismiyle bir yer var, buradan suyu boşaltmak için kürekle açtığımız yerin kapatıldığını gördük. Bizi çok mağdur durumda bıraktılar. Her hanede 200 balya saman, sudan dolayı ziyan oldu. Yağışlardan dolayı kanal taşıyor, mahallemiz su altında kalıyor. Uyku uyuyamaz hale geldik" diye konuştu.

'Çözüm bulunması gerek'

Çiftçi Sinan Kaya da, "Suyun denize tahliye olduğu yerde sorunlar var. Bu nedenle kanal taşıyor. Buna çözüm bulunması lazım" ifadelerini kullandı.
Yetkililer ise Kızılırmak Deltası'nda kuraklık oluşmaması için sulama kanalının denize tahliyesinin belirli dönemlerde kapalı tutulduğunu belirtti.

Kızılırmak deltası nasıl oluştu? Kızılırmak Deltası ne zaman oluştu? Kızılırmak Deltası nerede?
Kızılırmak deltası nasıl oluştu? Kızılırmak Deltası ne zaman oluştu? Kızılırmak Deltası nerede?

Kızılırmak deltası nasıl oluştu? Kızılırmak Deltası ne zaman oluştu? Kızılırmak Deltası nerede?

  • Kızılırmak Deltası, diğer adıyla Bafra Ovası, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerde, taşıdığı alüvyonlarla oluşturduğu, delta ovası ve sulak alanlar kompleksidir. Samsun ilinde Ondokuzmayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarındadır. 56.000 hektarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük deltalarındandır.
  • Toplam alanı 56.000 hektar olan deltanın yaklaşık 11.600 hektarını sulak alan ekosistemleri ve bu sistemlerle ilişkili habitatların bulunduğu doğal ve yarı doğal alanlar oluşturmaktadır. Bu alanların 11.580 hektarını açık su yüzeyleri, tatlı ve tuzlu su bataklıları, ıslak çayırlar ve mera alanları, 2.330 hektarını kumsallar ve kıyı kumulları, 3.100 hektarlık orman alanının ise 1.850 hektarını subasar ormanı, 1.250 hektarını geniş yapraklı orman alanları oluşturmaktadır. Deniz, ırmak, göl, sazlık, bataklık, çayır, mera, orman, kumul ve tarım alanları gibi farklı yaşam alanlarını (habitatları) bir arada bulundurması, deltanın eşine az rastlanır derecede önemli biyolojik çeşitliliğe sahip olmasını sağlamıştır.
  • Kızılırmak deltası nasıl oluştu? Kızılırmak Deltası ne zaman oluştu? Kızılırmak Deltası nerede?
    Kızılırmak deltası nasıl oluştu? Kızılırmak Deltası ne zaman oluştu? Kızılırmak Deltası nerede?
  • Delta'nın kıyı kesiminde 200-300 metre uzunluk ve 7–8 m yüksekliğe ulaşan kumullar bulunur[2].
  • Delta özelliğini kaybetmemiş Karadeniz kıyısında bulunan tek sulak alandır. Alanın 22.000 hektarı 1998 yılında Ramsar alanı ilan edilmiştir. 5174 hektarı Yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilmiştir. 1994 yılında su kuşları yaşam alanı olduğu belirlenmiştir.

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