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Letonya neresi: Letonya'nın nüfusu kaç, Letonya haritadaki yeri

Ukrayna Rusya savaşında Letonya'nın da adının sıklıkla yer alması Letonya ile ilgili ayrıntıları gündeme getirdi. Müzakerelerde 2'inci görüşmeler başladığı esnada Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Zelenski, "Biz yok olursak sırada Letonya var" dedi. Zelenski'nin Rusya'nın işgalindeki 2. hedefinin Letonya olduğunu söylemesi ile "Letonya neresidir, Letonya'nın nüfusu kaç, Letonya'nın haritadaki yeri nerede" gibi sorgulamalar arttı. Peki, Letonya nerededir, Letonya'nın başkenti neresi, Letonya NATO'ya üye mi? Letonya'nın nüfusu kaçtır? İşte Letonya ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Letonya neresi: Letonyanın haritadaki yeri, Letonya nüfusu
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Rusya'nın işgaline ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zelenski'nin Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefinin Letonya olduğunu söylemesi üzerine Letonya hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı.

LETONYA NERESİDİR?

Letonya ya da resmî adıyla Letonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Kara sınırlarını kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya; doğuda ise Rusya ve Beyaz Rusya ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda Letonya, İsveç ile denizden sınırdaştır. Letonya'nın en büyük şehri ve başkenti Riga'dır. 1 Mayıs 2004'ten beri Avrupa Birliği üyesidir.

Letonya, Avrupa'nın kuzeyinde yer alan 3 Baltık ülkesinden biridir. Resmi adı Letonya Cumhuriyetidir. Ülke, 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan etti.

57 00 Kuzey enlemlerinde ve 25 00 doğu boylamlarında olan Letonya, Avrupa kıtasında yer alır. Ülkenin doğudaki komşuları Rusya ve Belarus, Estonya ve Litvanya'dır. Diğer Baltık ülkelerinde olduğu gibi Letonya'da yılın 8 -9 ayı kış mevsimi yaşanır. İklim özellikleri tarımsal üretimi düşürse de kış turizminin gelişmesinde etkili olmuştur.

LETONYA'NIN HARİTADAKİ YERİ

LETONYA'NIN BAŞKENTİ NERESİDİR?

Letonya'nın başkenti Riga'dır. 317.17 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Riga, sadece Letonya'nın değil Baltık Devletlerinin de en büyük şehridir. Başkent 2016 yılında Avrupa'nın Kültür Başkenti seçildi. Kentin tarihine ve kültürüne dair önemli eserlerin yer aldığı Riga Tarihi Merkezi ise 1997 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı.

LETONYA NATO ÜYESİ Mİ?

2004 yılında NATO ve Avrupa Birliğine üye olan Letonya, güçlü bir ekonomiye sahiptir.

LETONYA'NIN NÜFUSU KAÇ?

Temmuz 2016 verilerine göre Letonya'nın nüfusu 2.274.735'tir.

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