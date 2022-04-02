Konya İmsakiye 2022: Konya İftar Vakti - Konya Sahur Vakti - Konya İmsak Vakti

2022 Ramazan ayı ilk teravih namazının kılınması ile birlikte başlayacak. 2 Nisan gecesi ilk sahura kalkılacak ve imsak ezanı ile birlikte oruç tutulacak. Akşam ezanı okunduğunda ise iftar yapılacak. Peki, Konya'da iftar vakti ne zaman? Oruç ne zaman açılacak? İşte Diyanet tarafından yayınlanan imsakiyeye göre 2022 Konya iftar ve sahur saatleri.

KONYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Konya'da Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak?

Konya ili için 2022 bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü kılınacak olup saati ise 06:11 olarak belirtilmiştir.

ÖZGÜN Kayseri İmsakiye 2022: Kayseri İftar Vakti - Kayseri Sahur Vakti - Kayseri İmsak Vakti