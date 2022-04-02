Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Konya İmsakiye 2022 Konya İftar Vakti - Konya Sahur Vakti - Konya İmsak Vakti
DİNİ BİLGİLER

Konya İmsakiye 2022: Konya İftar Vakti - Konya Sahur Vakti - Konya İmsak Vakti

2022 Konya İmsakiye listesi haberimizde. Her yıl olduğu gibi il il imsakiye açıklandı. Konya için ilk teravih ne zaman, imsak ezanı saat kaçta okunuyor?Sabah ezanıyla başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İşte Konya İmsakiye 2022: Konya İftar Vakti - Konya Sahur Vakti - Konya İmsak Vakti. ‘Konya iftar vakti ve sahur saati (2022 İmsakiye)’ ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya İmsakiye: 2022 Konya İftar Vakti - Konya Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
konya imsakiye 2022

2022 Ramazan ayı ilk teravih namazının kılınması ile birlikte başlayacak. 2 Nisan gecesi ilk sahura kalkılacak ve imsak ezanı ile birlikte oruç tutulacak. Akşam ezanı okunduğunda ise iftar yapılacak. Peki, Konya'da iftar vakti ne zaman? Oruç ne zaman açılacak? İşte Diyanet tarafından yayınlanan imsakiyeye göre 2022 Konya iftar ve sahur saatleri.

KONYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Konya'da Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak?

Konya ili için 2022 bayram namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü kılınacak olup saati ise 06:11 olarak belirtilmiştir.

Kayseri İmsakiye 2022: Kayseri İftar Vakti - Kayseri Sahur Vakti - Kayseri İmsak Vakti
ÖZGÜN
Kayseri İmsakiye 2022: Kayseri İftar Vakti - Kayseri Sahur Vakti - Kayseri İmsak Vakti

Kastamonu İmsakiye 2022: Kastamonu İftar Vakti - Kastamonu Sahur Vakti - Kastamonu İmsak Vakti
ÖZGÜN
Kastamonu İmsakiye 2022: Kastamonu İftar Vakti - Kastamonu Sahur Vakti - Kastamonu İmsak Vakti
Oran üçte bire düştü

Oran üçte bire düştü

​Bakan Koca 'Çok mutluyuz' sözleriyle açıkladı.
Dünya Kupası kuraları çekildi

Dünya Kupası kuraları çekildi

​Katar'da yapılacak turnuvada dikkat çeken eşleşmeler oluştu.
Üç kentte orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede hayata geçireceğiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.