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Koronavirüs Hong Kongda koronavirüs test kampanyası konusunda halk ikiye bölündü DNA bilgilerimiz toplanıyor olabilir
DÜNYA

Hong Kong'da koronavirüs test kampanyası

Hong Kong'da koronavirüs test kampanyası konusunda halk ikiye bölündü: DNA bilgilerimiz toplanıyor olabilir

Hong Kong'da koronavirüs testi kampanyası kapsamında bugün içerisinde 120 binden fazla kişi test yaptırdı.Test yaptırılan 100'den fazla merkezin önüne giden gönüllüler uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan birçok Hong Konglu da kampanya için merkezi Pekin yönetiminin sağladığı kaynak ve personele güven duymadığını dile getirerek, bu yolla DNA bilgilerinin toplanıyor olduğundan endişe ettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde başlatılan kitlesel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi kampanyası çerçevesinde bugün 120 binden fazla kişiye test yapıldı.

Halkın bir kısmı sağlanan personele güven duymuyor

  • Test yaptırmakisteyen gönüllüler, 100'den fazla merkezin önünde kuyruklar oluştururken, birçok Hong Konglu kampanya için merkezi Pekin yönetiminin sağladığı kaynak ve personele güven duymadığını dile getirdi. Bazıları da Pekin yönetiminin test yoluyla DNA bilgilerini topluyor olabileceğinden endişe ettiğini kaydetti.

Halka çağrı

Hong Konghükümeti ise bu tür endişelerin yersiz olduğunu açıkladı. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, halka programa karşı adil ve nesnel bir yaklaşım sergilemeleri çağrısında bulundu.

  • Hong Kong'un 7,4 milyon nüfusunun 650 bini, kampanyaya katılmak için başvuruda bulundu. En az bir hafta sürecek kampanya çerçevesinde bugün 126 bin kişiye test uygulandı.

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KORONAVİRÜS
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Hong Kong hükümeti, salgının yayılmasına yol açan sessiz taşıyıcıları tespit etmek amacı taşıyan ve talebe bağlı olarak 2 haftaya uzatılabileceği ifade edilen kampanyaya 5 milyon kişinin katılmasını bekliyor.

  • Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, koronavirüs (Kovid-19) toplam vaka sayısının 4 bin 811'e çıktığını açıklamıştı. Bölgede yeni tip koronavirüsten 89 kişi öldü.
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