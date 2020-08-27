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Koronavirüs 15 dakikada koronavirüsü tespit edecek
DÜNYA

15 dakikada koronavirüsü tespit eden test kiti üretecek

15 dakikada koronavirüsü tespit edecek!

ABD'de koronavirüsü 15 dakikada tespit edebilen kredi kartı büyüklüğündeki test kiti için onay çıktı. Taşınabilir hızlı antijen testinin 5 dolardan satılacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şirketten yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) hızlı Kovid-19 antijen testinin üretimine onay verdiği duyuruldu.

15 dakikada sonuç veren kredi kartı büyüklüğündeki taşınabilir test için ilave ekipman gerekmeyeceği ve test kitinin 5 dolara satılacağı belirtildi.

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Ekimden itibaren 50 milyona yakın test kiti üretileceği bildirdi.

Testi yapanların okul ya da iş yerlerine girerken sonuçlarını gösterebilecekleri telefonlara yüklenebilecek bir uygulama da geliştirdiğini kaydeden şirket, şimdiye kadar beş dakikada sonuç veren ve Beyaz Saray'da da kullanılan ''ID Now'' adı verilen test kiti dahil beş Kovid-19 testi için onay aldı.

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