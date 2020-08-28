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DÜNYA

Çin'de koronavirüsle ilgili binlerce kişi tutuklandı: Sağlık çalışanlarını öldürmek, kusurlu tıbbi malzeme satmak

Çin’de, ocak ayından bu yana koronavirüsle bağlantılı suçlar kapsamında neredeyse 5 bin 800 kişinin tutuklandığı belirtildi. Sağlık çalışanlarını öldürmek, kusurlu tıbbi malzeme satmak ve seyahat geçmişi hakkında yalan söylemek gibi suçlamalar var.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüs hastalarına yardım edecekleri bahanesiyle para toplayan pek çok kişi de suçlandı.
Koronavirüs hastalarına yardım edecekleri bahanesiyle para toplayan pek çok kişi de suçlandı.

Salgının çıkış noktası olan Çin’de koronavirüsle olduğu kadar hastalıkla bağlantılı suçlarla mücadele de sürüyor. Yüksek Halk Savcılığı, “Ocak ayından temmuza kadar 5 bin 797 kişi tutuklandı ve 6 bin 755 kişi yargılandı” duyurusunu yaptı. Ancak hâlâ gözetim altında olan ya da cezası kesinleşen kaç kişinin bulunduğuna dair ayrıntı verilmedi.

  • Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, başlıca suçlamalar sağlık çalışanlarını öldürmek, kusurlu tıbbi malzeme satmak veya seyahat geçmişi hakkında yalan söylemek oldu.

Maske takmadığı için tepki gösterenlere terlikle saldırdı
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Maske takmadığı için tepki gösterenlere terlikle saldırdı
Güney Kore metrosunda, Koreli bir kişi, maske takmadığı için tepki gösterenlere terlikle saldırdı. O anlar kameraya anbean böyle yansıdı.

Maske takmadığı için müşterisini dövenler de var

Suçlananlar arasında; maske takmadığı için müşterisini döverek öldüren bir süpermarket sahibi, sağlık çalışanlarının üstüne bilerek aracını süren biri, ateşini ölçen sağlık müfettişini hançerle bıçaklayan biri de bulundu. Koronavirüs hastalarına yardım edecekleri bahanesiyle para toplayan pek çok kişi de suçlandı.

  • Geçen yıl aralık ayında Vuhan kentinde ilk koronavirüs vakasını saptayan Çin, katı karantina kuralları, sıkı vaka takibi ve test uygulamaları sayesinde salgını birkaç ayda kontrol altına aldı. Resmi makamların son yaptığı açıklamalara göre, yerel bulaş vakalarına da rastlanmadı.

Ülkede salgın nedeniyle şimdiye kadar 4 bin 715 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 89 bin 814’e ulaştı.

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