Uzmanlar koronavirüse karşı uyardı: Oldum kurtuldum demeyin! ​

Koronavirüs salgınıyla ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeler, virüsü geçiren kişilerin de risk altında olduğunu ortaya koydu. Önceki gün Hong Kong’da 33 yaşındaki bir erkeğin 4 ay sonra ikinci kez Kovid-19’a yakalandığı ortaya çıktı. Benzer vakaların Hollanda ve Belçika’da da görülmesi, hastalığı geçiren kişilerin kendilerini korumaya devam etmesi gerektiğine işaret ediyor.

İKİNCİ BULAŞTA BELİRTİ YOK

Mustafa Çetiner

Acıbadem Maslak Hastanesi İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, hastanın 142 gün sonra yeniden Kovid-19 geçirdiğine dikkat çekerek, “İlk bulaşta ateş, öksürük gibi bulgular varken ikinci enfeksiyonda ise hiçbir semptom görülmemiş. Tüm genom incelemesinde ise iki enfeksiyondaki virüslerin birbirinden farklı olduğu gösterildi” dedi.

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BAĞIŞIKLIK BULAŞI ENGELLEMİYOR

Bu vakayla ilgili hazırlanan bilimsel yayının da Kovid-19’un yeniden bulaşabildiğine ilişkin ilk yayın olduğunu kaydeden Çetiner, “Oluşan bağışıklığın Kovid-19’a yeniden bulaşı engelleyemediği ama ikinci bulaşta daha iyi bağışıklık yanıtı ile hastalığı daha hafif atlatmayı sağlayabildiğine işaret ediyor” diye konuştu.

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ANTİKOR TESPİT EDİLEMEDİ

Hastada 2’nci bulaşı başlangıcında Kovid-19 antikoru tespit edilemediğini kaydeden Çetiner, “Bu çok dikkat çekici bir gelişme. Hafif seyirli hastalarda bağışıklık yanıtının hem daha zayıf hem de daha kısa süreli olabileceğine dair yayınlar mevcut. Bu durumda re-enfeksiyon mümkün. Olası bir enfeksiyon tekrarı durumunda aşı daha önemli hale gelir. Bu durumda hastalığı atlattığımız halde, yeniden yakalanma riskimiz varsa, sürü bağışıklığını hastalığı geçirerek sağlayamayacağımızı gösterir” şeklinde konuştu.

İYİYE YORULABİLİR

Güner Sönmez

Hong Kong’daki gelişmenin iyiye yorulması gerektiğini belirten Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, “Şu an bununla ilgili endişe duymaya gerek yok. 24 milyonun üstünde insan enfekte oldu. Sadece bir tane bildirilmiş belgeli vaka var. O da asemptomatik geçiyor. İlk hastalık geçirenlerde oluşan antikor yanıtı, hastalıkla yeniden enfekte olunsa da ‘hastanın hasta olmasını’ engelliyor. Bence bunu iyiye yormak lazım” diye konuştu.

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KOVİD GEÇİRENLERE DE AŞI GEREKEBİLİR

Güner sözlerini şöyle sürdürdü: “Hücresel bağışıklık dediğimiz T hücresi yanıtı, bizim yeniden enfekte olmamızı engellemeyecek ama yeniden hastalığı ağır geçirmemizi engelleyecektir. Zaten koronavirüsün dolaşımda olan 4 tipi daha var. Çocuklarda soğuk algınlığı yapıyor. Muhtemelen Kovid-19 yapan koronavirüsü ileride belirti göstermeden veya hafif atlatacağız. Virüse her maruz kalışımızda bağışıklık sistemimiz pekişecek. Bunun şöyle bir olumsuz etkisi olabilir; sürü bağışıklığı hayal olabilir. Aşı çalışması başarılı olursa Kovid-19 geçirenlere de aşı yapmak gerekebilir.”

Daha kapsamlı araştırılmalı

Esin Şenol

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Esin Şenol da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Pandemi sürecinde yürütülen çalışmalarda, Kovid-19 pozitif olan ve tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişilerin daha sonra tekrar hastalığa yakalanıp yakalanmadığı en çok merak edilen konulardan biriydi. Bu çok iddialı bir çalışma. Çalışma, dünya literatüründe bir kişide ilk kez ikinci enfeksiyon kaydı olarak sunuldu” dedi. “Tekrar enfeksiyon görülmesi öngördüğümüz bir şeydi. Çalışmayla bu ilk kez doğrulanmış olabilir” diyen Şenol, bu aşamadan sonra çalışmanın daha kapsamlı şekilde bilim insanlarınca tartışılması gerektiğini belirtti. Bu çalışmanın ön bulgularına göre kişinin kendisi ikinci kez enfeksiyonu daha hafif atlatabiliyor ve daha kuvvetli bir bağışıklık cevabı oluşturuyor olabileceğine dikkat çeken Şenol, “İncelenmesi ve dikkat edilmesi gereken, ikinci kez enfeksiyonu geçirenler de bulaştırıcı mı? Bunun incelenmesi ve saptanması lazım” diye konuştu.

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Antikor yeterli olmayabilir

İkinci kez Kovid-19’a yakalanan Belçikalı kadın hastanın koronavirüse ilk yakalandığı sırada şikayetlerinin hafif seyrettiği belirtildi. Uzmanlar hafif seyreden vakalarda vücudun daha az antikor ürettiğine dikkat çekerek, ilk sefer üretilen antikorların ikinci enfeksiyonu önlemek için yeterli olmadığına işaret ediyor. Uzmanlar, tekrar eden enfeksiyon kurbanlarının, koronavirüse karşı daha duyarlı olabileceğini ve 6-7 ay sonra yeniden hastalanabileceklerini ifade ediyor.