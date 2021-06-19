Sağlık Bakanı Koca'dan 'randevusuz aşı' uyarısı: Bizi biraz yavaşlatıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan aşı miktarı, bugün de 1.5 milyonu aştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, randevusuz şekilde aşı olmak isteyen vatandaşlara çağrı yaptı.

"Randevusuz aşı" uyarısı

Bakan paylaşımında, randevusuz aşı taleplerinin sağlık çalışanlarını yavaşlattığını vurgulayarak, "Randevu alarak işi hızlandıralım" dedi.

Koca, günlük aşılama sayısının buna rağmen 1.5 milyon dozu aştığını ifade etti.

Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2021

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