Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan randevusuz aşı uyarısı Bizi biraz yavaşlatıyor
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan 'randevusuz aşı' uyarısı: Bizi biraz yavaşlatıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevusuz şekilde aşı olmak isteyen vatandaşlara çağrı yaptı. "Randevu alarak işi hızlandıralım" diyen Koca, günlük aşılama sayısının buna rağmen 1.5 milyon dozu aştığını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Kocadan randevusuz aşı uyarısı: Bizi biraz yavaşlatıyor
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Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan aşı miktarı, bugün de 1.5 milyonu aştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, randevusuz şekilde aşı olmak isteyen vatandaşlara çağrı yaptı.

"Randevusuz aşı" uyarısı

Bakan paylaşımında, randevusuz aşı taleplerinin sağlık çalışanlarını yavaşlattığını vurgulayarak, "Randevu alarak işi hızlandıralım" dedi.

Koca, günlük aşılama sayısının buna rağmen 1.5 milyon dozu aştığını ifade etti.

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