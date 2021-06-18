Türkiye'den aşıda büyük atak: Toplam aşı 40 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 540 milyon dozu aştı. Türkiye'de de aşı miktarı katlanarak artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, 40 milyonuncu aşıyı yapan sağlık personelinin fotoğrafını paylaştı.
Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık. pic.twitter.com/xzrjCpolou
Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık. pic.twitter.com/xzrjCpolou— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
Bakan Koca, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık." açıklamasında bulundu.
Ülkeler aşıya hız verdi
- Almanya'da salgınla mücadelede, halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozunun uygulandığı bildirildi.
- Brüksel mahkemesi, AstraZeneca firmasının Avrupa Birliği'ne (AB) 27 Eylül'e kadar 50 milyon doz aşı tedarik etmesi gerektiğine hükmetti.
- Japonya’da 24 Temmuz’da başlayacak Tokyo Olimpiyatları’nda görevli kişiler ve medya çalışanları, aşılanmaya başlandı.
- Afrika'da turizm bakanları, salgından olumsuz etkilenen sektörün tekrar hareketlenmesi için ortak çalışma kararı aldı.
- Filistin yönetimi ile İsrail, 1 milyon dozdan fazla aşı takası için anlaştı. Varılan mutabakat sonucu İsrail’in stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 1 ila 1,4 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısını Filistin’e vereceği ifade edilirken, karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşıları İsrail’e göndereceği kaydedildi.
- Dünya Bankası, yaklaşık 7 yıldır iç savaş sarmalından çıkamayan Yemen'e salgına karşı yürütülen aşılama kampanyasını desteklemek için 20 milyon dolar yardımda bulunacağını duyurdu.