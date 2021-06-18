Koronavirüs Türkiyeden aşıda büyük atak Toplam aşı 40 milyonu aştı
TÜRKİYE

Türkiye'den aşıda büyük atak: Toplam aşı 40 milyonu aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 40 milyon 300 bini aştığını açıkladı. Dünya genelinde de aşı miktarı hızla artıyor, toplamda 2 milyar 540 milyon doz aşı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden aşıda büyük atak: Toplam aşı 40 milyonu aştı
Türkiye'deki aşı kampanyasında 40 milyoncu aşıyı yapan Dr. Gülşah Hanım.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 540 milyon dozu aştı. Türkiye'de de aşı miktarı katlanarak artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, 40 milyonuncu aşıyı yapan sağlık personelinin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin il il aşı haritası.
Türkiye'nin il il aşı haritası.

Ülkeler aşıya hız verdi

  • Almanya'da salgınla mücadelede, halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozunun uygulandığı bildirildi.
  • Brüksel mahkemesi, AstraZeneca firmasının Avrupa Birliği'ne (AB) 27 Eylül'e kadar 50 milyon doz aşı tedarik etmesi gerektiğine hükmetti.
  • Japonya’da 24 Temmuz’da başlayacak Tokyo Olimpiyatları’nda görevli kişiler ve medya çalışanları, aşılanmaya başlandı.
  • Afrika'da turizm bakanları, salgından olumsuz etkilenen sektörün tekrar hareketlenmesi için ortak çalışma kararı aldı.
  • Filistin yönetimi ile İsrail, 1 milyon dozdan fazla aşı takası için anlaştı. Varılan mutabakat sonucu İsrail’in stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 1 ila 1,4 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısını Filistin’e vereceği ifade edilirken, karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşıları İsrail’e göndereceği kaydedildi.
  • Dünya Bankası, yaklaşık 7 yıldır iç savaş sarmalından çıkamayan Yemen'e salgına karşı yürütülen aşılama kampanyasını desteklemek için 20 milyon dolar yardımda bulunacağını duyurdu.

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