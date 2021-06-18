Türkiye'den aşıda büyük atak: Toplam aşı 40 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 540 milyon dozu aştı. Türkiye'de de aşı miktarı katlanarak artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, 40 milyonuncu aşıyı yapan sağlık personelinin fotoğrafını paylaştı.

Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık. pic.twitter.com/xzrjCpolou — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021

Bakan Koca, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık." açıklamasında bulundu.

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Türkiye'nin il il aşı haritası.

Ülkeler aşıya hız verdi

Almanya'da salgınla mücadelede, halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozunun uygulandığı bildirildi.

Brüksel mahkemesi, AstraZeneca firmasının Avrupa Birliği'ne (AB) 27 Eylül'e kadar 50 milyon doz aşı tedarik etmesi gerektiğine hükmetti.

Japonya’da 24 Temmuz’da başlayacak Tokyo Olimpiyatları’nda görevli kişiler ve medya çalışanları, aşılanmaya başlandı.

Afrika'da turizm bakanları, salgından olumsuz etkilenen sektörün tekrar hareketlenmesi için ortak çalışma kararı aldı.

Filistin yönetimi ile İsrail, 1 milyon dozdan fazla aşı takası için anlaştı. Varılan mutabakat sonucu İsrail’in stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 1 ila 1,4 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısını Filistin’e vereceği ifade edilirken, karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşıları İsrail’e göndereceği kaydedildi.

Dünya Bankası, yaklaşık 7 yıldır iç savaş sarmalından çıkamayan Yemen'e salgına karşı yürütülen aşılama kampanyasını desteklemek için 20 milyon dolar yardımda bulunacağını duyurdu.