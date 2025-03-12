Programla emek yoğun üretim yapan tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki KOBİ'lerin yanında olduklarına işaret eden Kacır, "İşletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz desteğe bugüne kadar yaklaşık 14 bin KOBİ, 420 bin kişilik istihdamı korumak için başvuru yaptı. Üretimi ve istihdamı desteklemeye, girişimcilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.