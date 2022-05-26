KPSS 2022 başvurusu nasıl yapılır?

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Kavgada kopan kulağını martı kaptı

Büyükada iskelesinde yaşanan olayda, Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek kavga ettiği Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı. Seyrek'in tükürdüğü kulak parçasını ise bir martı kaptı. Olaya ilişkin Adalar Adliyesinde görülen duruşma sonrası Eyüp Çelik ve avukatı Hilal Gültepe Öztürk basına açıklamada bulundu. Kulağı kopan Eyüp Çelik, "Bazıları kulağımı görünce 'bırak öldürseydi sen neden karışıyorsun' diyor. Kulağım gitti ama bir kadını ölümden kurtardım. Hiç pişman değilim" dedi.