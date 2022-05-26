KPSS 2022 başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM KPSS 2022 başvuruları 24 Mayıs 2022 tarihinde başladı. KPSS Lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi sınavlarına katılacak olan adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar 2022? KPSS başvurusu nasıl yapılır?
KPSS 2022 SINAVI NE ZAMAN?
2022 KPSS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:
- KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
- KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
- KPSS ÖABT 14 Ağustos,
- KPSS Önlisans 2 Ekim,
- KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
- KPSS DHBT 27 Kasım
KPSS 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi başvuruları ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden yapabilecekler.
KPSS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs Salı günü başlayacak ve 6 Haziran'da son bulacak.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA NASIL YATIRILIR?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir