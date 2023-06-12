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Kurban bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün 2023?

Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler arife tarihine çevrildi. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı bu yıl haziran ayının son günlerinde kutlanacak. Peki, arife ne zaman, hangi güne denk geliyor?

09:26 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arefe günü

Arefe günü

Huzur ve bereket ayı, on bir ayın sultanı Ramazan devam ederken müslüman alemi bayramı karşılamaya hazırlanıyor. İslam aleminde, huzurun, bereketin ve kardeşliğin bayramı olan Ramazan bayramı 3 gün boyunca kutlanacak. Ramazan bayramına girmeden önce Müslümanlar için anlamı büyük olan arefe günü var. Bayramı müjdeleyen Arefe günü öncesi "Arefe günü ne zaman, hangi gün 2023? Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Ramazan arefe gününün önemi nedir?" sorularının yanıtları da merak konusu.

AREFE GÜNÜ 2023?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü de bayramın 1. günü idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Arefe günü, Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Özel sektör çalışanlarının arefe günü çalışma saatleri kuruma göre farklılık göstermektedir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN?

6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."



#arefe günü
#arefe günü 2023
#kurban bayramı
1 saat önce
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