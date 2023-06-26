Arife günü ne zaman? Kurban bayramı arefesi hangi gün?

Huzur ve bereket ayı, on bir ayın sultanı Ramazan devam ederken müslüman alemi bayramı karşılamaya hazırlanıyor. İslam aleminde, huzurun, bereketin ve kardeşliğin bayramı olan Ramazan bayramı 3 gün boyunca kutlanacak. Ramazan bayramına girmeden önce Müslümanlar için anlamı büyük olan arefe günü var. Bayramı müjdeleyen Arefe günü öncesi "Arefe günü ne zaman, hangi gün 2023? Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Ramazan arefe gününün önemi nedir?" sorularının yanıtları da merak konusu.

AREFE GÜNÜ 2023?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü de bayramın 1. günü idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Arefe günü, Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Özel sektör çalışanlarının arefe günü çalışma saatleri kuruma göre farklılık göstermektedir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN?

6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Arefe nedir?

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.







