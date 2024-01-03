Yeni yılın girmesiyle de birlikte otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki tarife de değişti. Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni yılda geçerli olacak yeni köprü ve otoyol geçiş fiyatlarını açıkladı. Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan sürücüler bir yandan da Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti ne kadar oldu? sorusunu cevap arıyor. İşte Kuzey Marmara Otoyolu ücret tarifesi.

Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti ne kadar?

Kuzey Marmara Otoyolu​

Yapımına Yap–İşlet–Devret Modeli ile 2013 yılında başlanan toplam 443 km uzunluğundaki, 2x4 şeritli Kuzey Marmara Otoyolu, 45 km’lik Nakkaş-Başakşehir kesimi dışında açılmıştır.

Ülkemizin en önemli karayolu yatırımları arasında yer alan proje ile Kuzey Marmara Bölgesi’nde doğu-batı istikametindeki ana ulaşım arterleri civarında artan kentleşme ve sanayileşmenin oluşturduğu bölgesel trafik ile bölgeden geçen şehirlerarası ve uluslararası trafiğin birbirinden ayrılarak, ulaşımdaki hizmet kalitesinin ve güvenliğinin artırılması sağlanmıştır.

Ulusal ve uluslararası kara ulaşımı ve nakliye araçları için kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir transit geçiş imkânı sunan otoyol sayesinde; İstanbul’dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşım kolaylaşmış, yüksek trafik hacmine maruz kalan mevcut TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna hızlı ve güvenli bir ulaşım alternatifi sunulmuştur.

Tekirdağ ve Sakarya arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantısı yolları ile birleşen otoyol; mevcut ulaşım ağları ve özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltmıştır.

Marmara Otoyol Ringinin önemli akslarından olan Kuzey ​Marmara Otoyolu, trafiğe açık olan İstanbul-İzmir Otoyolu ve mevcut TEM Otoyolu’na çeşitli noktalardan entegre olmaktadır.