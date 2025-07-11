Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler 2025: Fen lisesi, Anadolu lisesi, İmam Hatip lisesi, Meslek lisesi LGS lise taban puanları, kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) bugün ilan edilecek olan 2025 LGS sınav sonuçlarını öğrenecek adaylar, lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar hakkındaki sorgulamalarına devam ediyor. Eğitimini lisede sürdürecek binlerce öğrenci, merkezi ve yerel yerleştirme şeklinde tercih işlemlerini gerçekleştirecek. LGS'ye katılmayanlar ise ortaokul başarı puanı (OBP) ile liselere yerleştirilecek. İşte il il lise tapan puanları ve yüzdelik dilimler.





LGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS taban puanları paylaşılıyor. 2025 yılına dair lise taban puanları henüz paylaşılmadı. 14-24 Temmuz tarihlerindeki yerleştirmeler ardından belli olacak. Öğrenciler 2025 LGS tercihlerini 2024 lise taban puanlarını dikkate alarak yapacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler ilk olarak zorunlu olan ''Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar'' arasından tercihlerini yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek gerekiyor. En fazla 5 okul tercihi yapılabilir. Burada Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi okul türlerinden en fazla 3 okul seçilir.

Öğrenciler yerel yerleştirme kayıtları ardından istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullardan da en fazla 10 tercih yazabiliyor. Pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 tane yazabilir. Sınava girmeyen öğrenciler Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranına erişemeyecek.





Öğrencinin ilk olarak merkezi yerleştirme başvurusu dikkate alınır. Bu tercihlerden birine yerleşemezse adrese dayalı okullardan birine yerleştirilir. Merkezi sınav puanı ile tercih yapmak istemeyen öğrencinin bu kategoride tercih yapması zorunlu değildir.





TERCİH YAPARKEN PUAN MI, YÜZDELİK DİLİM Mİ?

Soruların zorluk seviyesine göre puanlar yıldan yıla değişiklik gösterse de yüzdelik dilimlerde genellikle önemli farklar olmaz. Bu nedenle tercih esnasında yüzdelik dilimlere göre tercih yapmak faydalıdır.

Tercihler hazırlandıktan sonra veli tarafından imzalanır ve tercihler sisteme oku müdürlükleri tarafından girilerek onaylanır. Ayrıca öğrencinin kendi okulu dışında ilindeki herhangi bir okul müdürlüğünden de işlem gerçekleştirilebilir.







