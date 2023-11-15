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Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague’in 9. haftasında Fenerbahçe Beko Sırbistan’ın Aleksandar Nikolic Salonu’nda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak. Euroleague’de oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ligde 5. sırada yer alıyor. Bir maçı eksik İsrail temsilcisi ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.

11:35 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
THY Euroleague’in 9. haftasında Fenerbahçe Beko Sırbistan’ın Aleksandar Nikolic Salonu’nda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak.

THY Euroleague’in 9. haftasında Fenerbahçe Beko Sırbistan’ın Aleksandar Nikolic Salonu’nda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 9. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Mücadele güvenlik gerekçesiyle Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanacak. Çift maç haftasında ilk mücadelesine Kızılyıldız deplasmanında çıkan sarı-lacivertliler, Sırbistan temsilcisine 87-56 mağlup oldu. Peki, Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

MACCABİ TEL AVİV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı
yarın saat 22.05
’te başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MACCABİ TEL AVİV - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Fenerbahçe ile Maccabi Tel Aviv, Euroleague’de bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, Maccabi ise 16 galibiyet elde etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmada taraflar 1’er kez parkeden galip ayrıldı.


Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe 79.8 sayı, 32.8 ribaund ve 16.6 asist ortalamaları ile oynarken; Maccabi ise 84.6 sayı, 33.1 ribaund ve 21.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 12.1 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, İsrail ekibinde Lorenzo Brown 14.1 sayı ortalamasıyla oynuyor.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU



#Maccabi Tel Aviv
#Fenerbahçe Beko
#THY Euroleague
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