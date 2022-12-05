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Masterchef elenen isim belli oldu! 4 Aralık Masterchef'ten elenen yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşandı. Jüri koltuğunda Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in yer aldığı yemek yarışmasında eleme gecesi için nefesler tutulmuşken MasterChef'te elenen isim belli oldu. Masterchef'te 4 Aralık'ta eleme için yarışan 4 isim Burak Kaya, Tolga, Büşra, Gamze'ydi. Bu isimlerden ise en son kalan Tolga ve Gamze oldu. Peki, dün akşam MasterChef'e veda eden isim Tolga mı Gamze mi?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MASTERCHEFTE ELENEN İSİM: Masterchef 4 Aralık Pazar günü kim elendi, yarışmaya kim veda etti?
Masterchef eleme gecesi

MasterChef Türkiye’de, bu sezonun on dördüncü eleme heyecanı yaşandı. Yeni sezonda hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren 4 yarışmacıdan biri dün akşam elendi. Eleme gecesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları heyecana boğuldu. Bu akşam gerçekleşen eleme gecesinde ilk etapta şefler tarafından belirlenen ürünle en iyi tabağı hazırlayan 4 isim oylamaya çıktı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef Türkiye'de hafta boyunca oynanan oyunların ardından eleme adayları netlik kazandı. Buna göre; Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra eleme oyununda karşı karşıya geldi.

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 4 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim belli oldu. Potada Gamze, Burak Kaya, Büşra ve Tolga yer aldı. Şeflerden 34 puan alan Burak Kaya potadan ilk çıkan isim oldu. Büşra şeflerden 29 puan alarak eleme potasından kurtularak ilk 8'e yükseldi. Tolga 28 puan alırken Gamze ise 25 puan aldı. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Gamze oldu.

MASTERCHEF 4 ARALIK ELEME YEMEKLERİ

Eleme potasında yer alan yarışmacılar ilk etapta ağaç kavunu diğer adıyla pomelo ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Pomelo, Greyfurt ile portakal arası bir meyvedir ve aşırı ekşidir. MasterChef jürisi tabakları değerlendirdi ve puanlarını verdi. İkinci oyunda ise yarışmacılar Danilo Şef'in imza tabağı olan Bruscetta'yı yaptı.

BU HAFTA MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım eski yarışmacılar ile ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, ayva ve zencefilden yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan yarışmacılar Tolga ve Sergen oldu.

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