Kahramanmaraş depremi ardından depremzedelere ve afet bölgesine yardım toplamak için tüm ulusal kanallar Türkiye Tek Yürek ortak yayınıyla bir araya geldi. İş insanından kumbarasındaki parasını bağışlayan çocuklara kadar milyonlarca kişinin katıldığı kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplanırken, 9 milyonu aşan SMS gönderildi. Merkez Bankası 30 milyar, Türk Telekom 2 milyar, Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL bağışladı. İşte AFAD ve Kızılay'a bağış yapan kurum, kuruluş ve şahıslar.