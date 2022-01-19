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Memur ve emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak 2022?

Memur ve emekli maaşlarındaki zam farkı gündemde... Ocak ayı ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaşı belirlendi. 2022 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde emekli ve memurlara enflasyon zammının yanı sıra ilave artışlar da yapıldı. Peki, memur ve mekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Ek zam farkı ne zaman yatacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Memur ve emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak 2022?
maaş farkı

Maaş zamları farklarının yatırılacağı tarih memurlar ve emeklilerin gündeminde bulunuyor. Emekli maaşlarına memur maaşlarına yapılacak zam oranı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Memur ve emekli maaş zam farklarının ödeneceği tarih merak konusu. Peki emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur maaşı zam farkı yattı mı?

MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek.

Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

ZAM FARKI NE KADAR?

Emekli maaşları 2022 Ocak ayında TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşı sınırının 2 bin 500 lira olarak ilan edildi.

Memurlara verilecek % 2,5’luk ek zam 15 Ocak'ta maaşlara yansımayacak. Nedeni Meclis'te kanun teklifinin görüşmelerinin, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmesi. 15 Ocak'ta memur maaşları yüzde 27.9 zamlı yatacak.

Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak. Dolayısıyla 2 bin 500 liradan daha düşük emekli maaşı alanlar da ek zamdan yararlnmış olacak.

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