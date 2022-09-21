Merih Demiral Serie A'da ayın futbolcusu ödülüne aday: İşte Merih Demiral futbol kariyeri

İtalya Serie A'dan yapılan açıklamada, eylül ayının futbolcusu ödülü için Serie A istatistiklerinden yola çıkılarak adayların belirlendiği bildirildi. Buna göre, Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli Kim Min Jae, Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Lazio’nun Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ve Milan’ın Fransız kanat oyuncusu Theo Hernandez ödül için aday gösterildi.

Merih Demiral kaç gol attı?

Milli futbolcu Demiral, ligde 7 hafta sonunda 17 puanla zirveye ortak konumda olan Atalanta'nın 11 gol atıp, sadece 3 gol yemesinde performansıyla doğrudan katkı yaptı. Merih Demiral, 11 Eylül'de oynanan ligin 6. haftasındaki Cremonese maçında da takımının tek golüne imzasını atmıştı.

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Merih Demiral Serie A'da ayın futbolcusu ödülüne aday mı?

Milli stoper, eylül ayı futbolcusu ödülü için aday gösterildiğini Twitter hesabından da paylaştı. Ayın oyuncusunu belirlemek üzere İtalya Serie A'nın sitesinde çevrim için yapılacak oylama, 25 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

Merih Demiral kimdir?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Karamürsel, Kocaeli'de doğdu. Stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Atalanta'da forma giymektedir.

Merih Demiral futbola hangi takımda başladı?

Futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'den asgari ücret karşılığında sözleşme teklifi aldı. Bu teklifi kabul etmedi ve takımdan ayrıldı.

Merih Demiral hangi takımlarda oynadı?

2016'da Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz 3. Ligi takımlarından Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu.

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Sporting Lizbon

Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki rezerv takımı Sporting B takımına transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 Şubat 2017'de Famalicão'ya karşı oynanan maçta, Sporting B formasıyla ilk Segunda Liga maçına çıktı. Ancak üç maç sonrasında tecrübe kazanması için altyapıya gönderildi. 2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. İstikrarlı performansına rağmen gördüğü iki kırmızı kartla da dikkat çekti.

A takım

İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting Lizbon kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence'nin yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması giydi.

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Alanyaspor (kiralık)

15 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a kiralık olarak transfer oldu.[3] İlk haftalar forma şansı bulamasa da takımı ilk üç maçı da kaybedince 1 Eylül 2018'deki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi. 17 Eylül 2018'de Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı, bir kırmızı kart gördü.

Alanyaspor

29 Ocak 2019 tarihinde 3,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu.

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Sassuolo (kiralık)

Alanyaspor futbolcuyu 30 Ocak 2019'da, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiraladı.[5] 1 Temmuz 2019 tarihinde Sassuolo kulübü sözleşmesindeki opsiyon gereği 7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Juventus

5 Temmuz 2019 tarihinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Juventus'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2019-20

Serie A'daki ilk üç lig maçında da forma şansı bulamayan Merih 4. hafta mücadelesinde Hellas Verona'ya karşı Juventus forması ile ilk lig maçına çıktı. Ardından 11 hafta yine forma şansı bulamayan Merih 16. hafta mücadelesinde Udinese ile olan maçta tekrar forma şansı buldu ve maçı da bir asist ile tamamladı. Art arda 4 tane lig maçında forma giyen Merih, Roma maçının başında takımı adına bir gol attı ancak 18. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. Çapraz bağları koptu ve 2019-20 sezonunu kapattığı açıklandı.

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2020-21

Giorgio Chiellini ve Matthijs de Ligt'in sakatlanması sonucu Merih, düzenli oynamaya başladı. Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi G grubu maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Atalanta

6 Ağustos 2021'de satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı.[7] 17 Haziran 2022 tarihinde Atalanta, kulüp Twitter adresinden, Merih'in satın alma opsiyonunu (20 milyon Euro) kullandıklarını duyurdu.

Merih Demiral Millî takım kariyeri

Demiral, 17 yaş altı ve 19 yaş altı da dahil olmak üzere, Türkiye'nin genç seviye takımlarında forma giydi.

Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez, 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında, 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna girerek giydi. Merih, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine katıldı. Merih'in birçok maçta forma giydiği eleme aşamaları, turnuvaya katılım hakkı kazanılmasıyla sona erdi.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile oynanan açılış karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Merih, 53. dakikada topu kendi ağlarına göndererek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış golünü atmış oldu. Bu gol turnuva tarihinde ilk kez kendi kalesine atılan açılış golü oldu.

Merih Demiral oyun tarzı nasıl?

Merih, daha çok kayarak yaptığı müdahalelerle ön plana çıkar. Bir stoper olarak agresif, içgüdüsel özellikleri de sahaya yansır. Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü olduğu için hava toplarında da etkilidir. Bu özelliği sayesinde ceza sahasına gelen topları süpürmede başarılıdır. Uzun boyu ve fiziğine rağmen Merih, aynı zamanda hızlıdır ve geriden gelerek de hamle yapmaktadır.

Karakteristik özelliklerinden dolayı Nemanja Vidić ile karşılaştırılır, Merih de onu örnek aldığını söylemiştir. Örnek aldığı diğer bir oyuncu ise takım arkadaşı Giorgio Chiellini'dir.

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Merih Demiral özel yaşam

Demiral, Artvin'in Arhavi ilçesinden Karamürsel'e göç eden ailenin bir çocuğu olarak dünyaya geldi. Fenerbahçe U-15 takımındayken 28 Aralık 2012 tarihinde anne ve babasının içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu annesini kaybetti. Babası yaralı olarak kurtuldu. 2021 yılında İsviçreli model Heidi Lushtaku ile evlendi ve bu evlilikten bir oğlu oldu.













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