Bugün hangi maçlar var? 21 Eylül Çarşamba UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maç programı

Bugün kimin maçı var? sorusu spor severlerin yakın takibinde. Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8 müsabakadan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı. UEFA Uluslar Ligi ve takımların yaptığı hazırlık maçları futbolseverler tarafından merak edilmekte, hangi maçların, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, 21 Eylül Çarşamba bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün TV'de hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün maç var mı?
Bugün kimin maçı var?
21:45 İskoçya - Ukrayna S Sport 2 ve S Sport Plus
Yarın hangi maçlar var?
UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:
-A Ligi
1. Grup:
21.45 Hırvatistan-Danimarka
21.45 Fransa-Avusturya
4. Grup:
21.45 Polonya-Hollanda
21.45 Belçika-Galler
- C Ligi- 1. Grup:
- 21.45 Litvanya-Faroe Adaları
- 21.45 Türkiye-Lüksemburg
3. Grup:
17.00 Kazakistan-Belarus
21.45 Slovakya-Azerbaycan
D Ligi- 1. Grup:
19.00 Letonya-Moldova
21.45 Lihtenştayn-Andorra
23 Eylül Cuma kimin maçı var, maç saat kaçta?
A Ligi- 3. Grup:
21.45 İtalya-İngiltere
21.45 Almanya-Macaristan
B Ligi- 3. Grup:
21.45 Finlandiya-Romanya
21.45 Bosna Hersek-Karadağ
- C Ligi- 4. Grup:
- 19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya
- 21.45 Bulgaristan-Cebelitarık
D Ligi- 2. Grup:
19.00 Estonya-Malta
24 Eylül Cumartesi hangi maçlar var?
A Ligi- 2. Grup:
21.45 İspanya-İsviçre
21.45 Çekya-Portekiz
- B Ligi- 1. Grup:
- 16.00 Ermenistan-Ukrayna
- 21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti
2. Grup:
21.45 İsrail-Arnavutluk
4 .Grup:
19.00 Slovenya-Norveç
21.45 Sırbistan-İsveç
C Ligi- 2. Grup:
19.00 Kuzey İrlanda-Kosova
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan