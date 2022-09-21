Özgün Bugün hangi maçlar var? 21 Eylül Çarşamba UEFA Uluslar Liginde 5 hafta maç programı
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Bugün hangi maçlar var? 21 Eylül Çarşamba UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maç programı

Bugün oynanacak olan maçların oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal futbolseverlerin aramalarında yer alıyor. UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçları yarın başlayacak. C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takımımız, Lüksemburg'u misafir edecek. Süper Lig’de 7. hafta maçları oynandı. Adana Demirspor 16 puanla ligde liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray 16 puanla ikinci sırada Başakşehir 14 puanla 3. Beşiktaş 14 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig 8. hafta maçları Milli maçlardan ötürü 1 Ekim’de oynanacak. Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maç takvimi belli mi? Bugün hangi maçlar var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman başlayacak? İşte 21 Eylül 2022 Çarşamba günün maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Eylül 2022 Çarşamba maçları
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, maç saat kaçta?

Bugün kimin maçı var? sorusu spor severlerin yakın takibinde. Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8 müsabakadan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı. UEFA Uluslar Ligi ve takımların yaptığı hazırlık maçları futbolseverler tarafından merak edilmekte, hangi maçların, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, 21 Eylül Çarşamba bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün TV'de hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün maç var mı?

Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var?

21:45 İskoçya - Ukrayna S Sport 2 ve S Sport Plus

Yarın hangi maçlar var?

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:

-A Ligi

1. Grup:

21.45 Hırvatistan-Danimarka

21.45 Fransa-Avusturya

4. Grup:

21.45 Polonya-Hollanda

21.45 Belçika-Galler

  • C Ligi- 1. Grup:
  • 21.45 Litvanya-Faroe Adaları
  • 21.45 Türkiye-Lüksemburg

3. Grup:

17.00 Kazakistan-Belarus

21.45 Slovakya-Azerbaycan

D Ligi- 1. Grup:

19.00 Letonya-Moldova

21.45 Lihtenştayn-Andorra

23 Eylül Cuma kimin maçı var, maç saat kaçta?

A Ligi- 3. Grup:

21.45 İtalya-İngiltere

21.45 Almanya-Macaristan

B Ligi- 3. Grup:

21.45 Finlandiya-Romanya

21.45 Bosna Hersek-Karadağ

  • C Ligi- 4. Grup:
  • 19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya
  • 21.45 Bulgaristan-Cebelitarık

D Ligi- 2. Grup:

19.00 Estonya-Malta

24 Eylül Cumartesi hangi maçlar var?

A Ligi- 2. Grup:

21.45 İspanya-İsviçre

21.45 Çekya-Portekiz

  • B Ligi- 1. Grup:
  • 16.00 Ermenistan-Ukrayna
  • 21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti

2. Grup:

21.45 İsrail-Arnavutluk

4 .Grup:

19.00 Slovenya-Norveç

21.45 Sırbistan-İsveç

C Ligi- 2. Grup:

19.00 Kuzey İrlanda-Kosova

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan

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