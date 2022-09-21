Bugün hangi maçlar var? 21 Eylül Çarşamba UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maç programı

Bugün kimin maçı var? sorusu spor severlerin yakın takibinde. Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8 müsabakadan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı. UEFA Uluslar Ligi ve takımların yaptığı hazırlık maçları futbolseverler tarafından merak edilmekte, hangi maçların, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, 21 Eylül Çarşamba bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün TV'de hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün maç var mı?

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Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var?

21:45 İskoçya - Ukrayna S Sport 2 ve S Sport Plus

Yarın hangi maçlar var?

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:

-A Ligi

1. Grup:

21.45 Hırvatistan-Danimarka

21.45 Fransa-Avusturya

4. Grup:

21.45 Polonya-Hollanda

21.45 Belçika-Galler

C Ligi- 1. Grup:

21.45 Litvanya-Faroe Adaları

21.45 Türkiye-Lüksemburg

3. Grup:

17.00 Kazakistan-Belarus

21.45 Slovakya-Azerbaycan

D Ligi- 1. Grup:

19.00 Letonya-Moldova

21.45 Lihtenştayn-Andorra

23 Eylül Cuma kimin maçı var, maç saat kaçta?

A Ligi- 3. Grup:

21.45 İtalya-İngiltere

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21.45 Almanya-Macaristan

B Ligi- 3. Grup:

21.45 Finlandiya-Romanya

21.45 Bosna Hersek-Karadağ

C Ligi- 4. Grup:

19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya

21.45 Bulgaristan-Cebelitarık

D Ligi- 2. Grup:

19.00 Estonya-Malta

24 Eylül Cumartesi hangi maçlar var?

A Ligi- 2. Grup:

21.45 İspanya-İsviçre

21.45 Çekya-Portekiz

B Ligi- 1. Grup:

16.00 Ermenistan-Ukrayna

21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti

2. Grup:

21.45 İsrail-Arnavutluk

4 .Grup:

19.00 Slovenya-Norveç

21.45 Sırbistan-İsveç

C Ligi- 2. Grup:

19.00 Kuzey İrlanda-Kosova

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan

ÖZGÜN Bugün kimin maçı var? Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman?

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