Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

, Gazze Zirvesi'nde, "Dün Refah sınırındaydım ve orada bir paradoks gördüm. Bir yanda yiyecek kamyonları, diğer yanda boş mideler." dedi. Guterres, insani bir felaketi önlemek için Gazze'ye insani yardım getirme konusundaki kararlılığın devan etmesi çağrısında bulunarak, "Kamyonların Mısır'dan Gazze'ye hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için ilgili tüm taraflarla durmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Guterres ayrıca, "Filistinlilerin ihtiyaçları meşru ve çok. Bu trajik olayların geniş bağlamında 56 yıllık bir işgal var. Hamas'ın saldırısı meşru görülemez ancak Filistinli sivillerin toplu cezalandırılması da meşru görülemez. Büyük bir insani yardım gerekli Gazze'ye. İnsani bir ateşkesin hemen sağlanması için çağrıda bulunuyorum. Gerçek bir barışın tek çözümü var iki devletli bir çözüm." ifadelerini kullandı.