Mısır'daki Gazze zirvesi ne oldu?
Filistin - İsrail çatışması devam ederken ve Gazze'de sivil ölümleri artarken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin davetiyle birçok ülkenin dışişleri bakanı ve liderleri çözüm yollarını görüşmek için Kahire'de buluştu. Kahire Barış Zirvesi'ne 35 ülke temsilcisi ve 4 uluslararası örgüt lideri katıldı. Mısır’daki Gazze zirvesi sona erdi. İlk insani yardım tırlarının Rafah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladığı sırada devam eden uluslararası zirvede söz alan ev sahibi Sisi, Mısır'ın Filistinlilerin zorla yerinden edilmelerini ve Sina'daki Mısır topraklarına göç etmelerini tamamen reddettiğini yineledi.
"Yüzyıllarca inşa ettiğimiz medeniyetin değerleri nerede?”
“Topraklarımızı terk etmeyeceğiz”
“Filistinli sivillerin toplu cezalandırılması meşru görülemez”
“Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz”
Bu kriz, coğrafi tırmanışlarla birlikte global olarak etkilerini gösterebilir. Ancak biz kalıcı bir barış istiyoruz. Gerçekten tarihi bir dönemeçteyiz. Binlerce sivil ölüyor, öyle bir cezalandırma olamaz. Filistinlilerin acılarının devam etmesine izin veremeyiz. Kalıcı barış istiyoruz. Türkiye inanmaktadır ki buradaki düşmanlıkların sona ermesi ve koşulsuz olarak Gazze'ye insani yardımların başlamasıyla birlikte bu bir fırsata çevrilebilir. İki devletli bir çözüme dayalı olarak bir barış sürecine geçilebilir. Bu da 1967 sınırları çerçevesinde Doğu Kudüs'ü başkent olan egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkündür.
Aynı zamanda uluslararası güvenlik ve istikrara da katkıda bulunacaktır.
Hepimiz buna hem fikiriz zannedersem. Fakat hem fikir olmak yetmiyor bunun ötesine geçip bu vizyonu hayata geçirmeliyiz. Aynı zamanda yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Her iki tarafın da adil bir barış için gerekli olan yükümlülüklerini hayata geçirmesini sağlamalıyız. Türkiye bu konseptin gelişmesi için adımlar atmakta ve adil, güvenli ve insan onuruna yakışır bir geleceği bölgedeki herkes için sağlamak için çalışmaktadır. Şimdi artık bunun zamanı gelmiştir. Eğer bu saldırılar devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrar ve barışı da tehdit edecektir." dedi.
“Hiçbir askeri müdahale, geçerli bir siyasi çözümün yerini alamaz”
“İki devletli çözüme yönelik bir yol haritası belirlemeli”
Katar Emiri Al Sani’den Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait’e sert tepki! Toplantıyı terk etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Filistin'in haklarını her defasında savunan Katar Emiri Al Sani, Kahire'de düzenlenen Kahire Barış Zirvesi'nde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait'in Filistin direnişini "terör çeteleri" adlandırması sebebiyle çok net bir tavır ortaya koydu. Al Sani, sert tepki göstererek konuşmasını bile yapmadan toplantıyı terk etti.