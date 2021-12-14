Moringa bitkisinin faydaları nelerdir? Moringadan hangi yemekler yapılır?

Mucize ağaç olarak da adlandırılan moringa bitkisi besleyici değerleriyle oldukça faydalı bir bitki olarak biliniyor. Şifa kaynağı moringa bitkisi daha çok Kuzey Hindistan bölgesinde yetişiyor.

MORİNGANIN FAYDALARI NEDİR?

Moringa yaprağı, zengin bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır. Önemli miktarda A, C ve E vitamini içerir. Kalsiyum, potasyum ve protein bakımından da zengindir.

Moringa yapraklarında, çiçeklerinde ve tohumlarında flavonoidler, polifenoller ve askorbik asit adı verilen antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, hücre hasarı ve iltihabi durumlarla savaşan moleküllerdir. Bir çalışmada yapraktan elde edilen besin takviyesinin çiçek ve tohumlara göre daha yüksek antioksidan özellikler barındırdığı tespit edilmiştir.

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İçerdiği yüksek A vitamini konsantrasyonu ile göz sağlığını korumada faydalıdır.

Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler ve kabızlık probleminin ortadan kaldırılmasına yardım eder.

Metabolizmayı hızlandır ve vücutta yağ depolanmasını engeller. Ayrıca tokluk hissi de verir. Böylece sağlıklı zayıflama için faydalıdır.

Moringa yaprağı, doğal bir anti-aging yani yaşlanma karşıtı üründür. Düzenli olarak moringa çayı içenlerde cildin yaşlanması yavaşlar. Bu kişiler, daha güzel ve genç bir cilde sahip olurlar. Çayın olumlu etkileri saç ve tırnakta da gözle görülür şekilde fark edilir. Moringa tozu cilt maskesi şeklinde de kullanılabilir.

Moringa yaprağı tozu, vücut glikoz seviyelerini düşürmede ve diyabetik hastalardaki hücre hasarını azaltmada etkilidir. Düzenli kullanımda kan şekerini ve kolesterolü düşürdüğü gözlenmiştir.

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Kan kolesterol düzeyini düşürdüğünden kalp hastalıkları ve damar sertliğine karşı koruma sağlar.

Beyin fonksiyonlarının korunmasında da faydaları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle alzheimer hastalığının tedavisinde de kullanılır.

Antioksidan özelliği ile karaciğer sağlığının korunmasına yardımcı olur.

MORİNGA NASIL TÜKETİLİR?

Moringa ülkemizde en çok çay olarak tüketiliyor. Moringa yaprakları toz haline getirilerek öğütülüyor ve birçok alanda kullanılıyor. Toz haline getirilen moringa hamurişleri, tatlılarda güvenle kullanılabilir. Ayrıca moringa ile sebze yemekleri, salata çeşitleri de hazırlanabilir.