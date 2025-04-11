MSÜ tercihleri 24 Mart tarihinde başladı. SÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı üniversitede askeri eğitim almak isteyen adaylar tarafından tercih ediliyor. Peki MSÜ tercihleri son gün ne zaman? MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?