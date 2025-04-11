ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2025 MSÜ tercih işlemleri 24 Mart'ta başladı, Nisan ayı içerisinde ise son bulacak. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih ekranı üzerinden başvuruları işlemlerini gerçekleştiren adaylar MSÜ tercih sürecinin ne zaman biteceğini sorguluyor. MSÜ tercih tarihleri ne zaman sona erecek, son gün ne zaman? İşte 2025 MSÜ tercih tarihleri....
MSÜ tercihleri 24 Mart tarihinde başladı. SÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı üniversitede askeri eğitim almak isteyen adaylar tarafından tercih ediliyor. Peki MSÜ tercihleri son gün ne zaman? MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir.
MSÜ TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih - yerleştirme sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşılırsa haberimize ekleyeceğiz.