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Nisan ayı yaşlılık ve engelli aylıkları yattı mı? Yaşlılık ve engelli aylıkları ayın kaçında yatacak?

Nisan ayı yaşlılık ve engelli aylıkları yattı mı? Yaşlılık ve engelli aylıkları ayın kaçında yatacak?

10:5710/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Nisan ayı yaşlılık maaşı ne zaman yatacak?
Nisan ayı yaşlılık maaşı ne zaman yatacak?

Nisan ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplam 6,3 milyar liralık ödemenin hak sahiplerinin hesaplarına geçtiğini duyurdu. Açıklamaya göre, bu kapsamda 3,51 milyar lira yaşlı aylığı, 2,79 milyar lira ise engelli aylığı olarak ödendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılan destek ödemeleri kapsamında hey ay düzenli olarak hesaplara yatırılan yaşlılık ve engelli maaş ödemeleri Nisan ayının gelmesiyle birlikte hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor.

Vatandaşlar, 2025 Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ederken, ödemelerin ne zaman yatırılacağı konusundaki araştırmalar hız kazandı.

Her ay hesaplara yatırılan günlerin farklılık gösterdiği aylıkların Nisan ayında ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Nisan ayı yaşlılık ve engelli aylıkları yattı mı? Yaşlılık ve engelli aylıkları ne zaman yatacak?

NİSAN AYI YAŞLILIK MAAŞI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara aktarıldığını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasında “ Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 3,51 milyar lira yaşlı aylığı, 2,79 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

#Yaşlılık Aylığı
#engelli aylığı
#Yaşlılık maaşı
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