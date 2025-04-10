Nisan ayı yaşlılık ve engelli aylıkları yattı mı? Yaşlılık ve engelli aylıkları ayın kaçında yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılan destek ödemeleri kapsamında hey ay düzenli olarak hesaplara yatırılan yaşlılık ve engelli maaş ödemeleri Nisan ayının gelmesiyle birlikte hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor.

Vatandaşlar, 2025 Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ederken, ödemelerin ne zaman yatırılacağı konusundaki araştırmalar hız kazandı.

Her ay hesaplara yatırılan günlerin farklılık gösterdiği aylıkların Nisan ayında ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Nisan ayı yaşlılık ve engelli aylıkları yattı mı? Yaşlılık ve engelli aylıkları ne zaman yatacak?

NİSAN AYI YAŞLILIK MAAŞI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara aktarıldığını açıkladı.